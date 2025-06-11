إزالة 15 حالة تعد بأسوان ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 26

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل ، وأيضاً الجهات المختصة لإستكمال سلسلة الحملات الهادفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 ، والتى تستمر حتى 27 يونيو الجارى .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وشدد المحافظ على ضرورة إزالة التعديات على أراضى الدولة للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين ، وفى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

إزالة التعديات

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل إزالة 15 حالة تعدى بمساحة 13 ألف و 268 م2 ، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، وبمشاركة نواب رئيس المدينة ، والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

هذا وبناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شهدت مختلف مجازر المحافظة على مدار أيام عيد الأضحى المبارك إستقبال الأضاحى وذبحها بعد الكشف عليها والتأكد من مطابقتها للإشتراطات الصحية .

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور جمعه مكى مدير مديرية الطب البيطرى بأنه فى ظل تنفيذ تعليمات محافظ أسوان فقد تم الإشراف البيطرى المجانى على ذبح 3169 رأس من الماشية داخل 13 مجزر بدءاً من أبو سمبل جنوباً وحتى السباعية شمالاً ، ومن بينها الأبقار الخاصة بمشروع " صكوك الأضاحى " ، وخضعت الذبائح للكشف الكامل قبل وأثناء وبعد الذبح للحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم الموزعة على المواطنين .