مديرية العمل بأسوان: تنظيم ندوات توعية للعاملين بالمنشآت المختلفة وتكريم المتميزين

نظّمت مديرية العمل بأسوان اجتماعًا بمديرى إدارات رعاية القوى العاملة وبحوث العمالة وخدمة المواطنين ومديرى مكاتب تفتيش العمل التابعة للمديرية لمناقشة مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، وتوجه الإدارات والمكاتب بعقد ندوات توعية للعاملين بالمنشآت المختلفة عن القانون الجديد .

مع تناول مدى إلتزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتأكيد على سرعة بحث الشكاوى الواردة للمديرية من أى جهة، وكذا التأكيد على حسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء الخدمة المطلوبة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، وتحت رعاية اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان .

مديرية العمل

من جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان إلى أن الإجتماع شهد أيضاً تكريم حنان شحاته مسئول خدمة المواطنين بالمديرية نظراً لحصولها على شهادة تقدير من محافظ أسوان لقيامها بالرد على 100% من طلبات خدمة المواطنين الواردة للمديرية من المحافظة ، لافتاً إلى حرص المديرية على تكريم المتميزين من العاملين ، ورفع الأمر للمستوى الأعلى لتكريمهم وتحفيزهم على الإستمرار لتقديم أفضل ما لديهم بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى ، وليكونوا قدوة ونماذج مشرفة لزملائهم فى العمل .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً لإستلام الصوامع والشون والبناكر لكميات القمح الموردة من المزارعيين لموسم الحصاد الحالى 2025 حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 544 ألف و 200 طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى .

وأكد المحافظ على أن هناك تعليمات مشددة لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للمزارعين وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للوصول إلى أعلى معدلات من توريد الذهب الأصفر ، مع قيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعيين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح ، إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والشون والبناكر المعتمدة .