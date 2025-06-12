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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان: توريد544 ألف و200طن قمح بالصوامع والشون

القمح بأسوان
القمح بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة حالياً لإستلام الصوامع والشون والبناكر لكميات القمح الموردة من المزارعيين لموسم الحصاد الحالى 2025 حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 544 ألف و 200 طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى .

وأكد المحافظ على أن هناك تعليمات مشددة لتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للمزارعين وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للوصول إلى أعلى معدلات من توريد الذهب الأصفر ، مع قيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعيين بعدم تسليم أى كميات من محصول القمح ، إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والشون والبناكر المعتمدة .

توريد القمح

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألف و 550 طن داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة ، فيما تم توريد 392 ألف و 650 طن داخل صوامع المحافظات المجاورة .

ولفت بأنه تم التنسيق المسبق مع الصوامع الموجودة خارج المحافظة لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا ، وهو الذى توازى معه توفير 31 ألف و 978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.

عقدت مديرية العمل بأسوان إجتماع بمديرى إدارات رعاية القوى العاملة وبحوث العمالة وخدمة المواطنين ومديرى مكاتب تفتيش العمل التابعة للمديرية لمناقشة مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، وتوجه الإدارات والمكاتب بعقد ندوات توعية للعاملين بالمنشآت المختلفة عن القانون الجديد .

مع تناول مدى إلتزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والتأكيد على سرعة بحث الشكاوى الواردة للمديرية من أى جهه ، وكذا التأكيد على حسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء الخدمة المطلوبة .

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