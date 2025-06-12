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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع الإستعداد لانطلاق إمتحانات الثانوية العامة

محافظة اسوان
محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإستعدادات الجارية بكافة الإدارات التعليمية لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025 ، والتى تبدأ فى 15 يونيو ، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميدانى والمتابعة الدورية لإنتظام سير الإمتحانات وتقديم الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة ، فضلاً عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر ، مع رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء للتدخل الفورى والتعامل مع أى أحداث طارئة .

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه يتم المتابعة اللحظية مع مدير مديرية التربية والتعليم محمود بدوى للإطمئنان على جاهزية المدارس من توافر الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح لإستقبال 8938 طالب وطالبة بالنظام الحديث والقديم داخل 27 لجنة رئيسية .

ماراثون إمتحانات الثانوية العامة

ويتم المتابعة بالإدارات التعليمية الخمس من بينها لجنة للتربية الخاصة ، بالإضافة إلى الإطمئنان أيضاً على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب ، وتجهيز إستراحات المراقبين بإجمالى 28 إستراحة للرجال والسيدات ، ودعمها بكافة الوسائل لتوفير مناخ مناسب طوال فترة الإمتحانات .

وكلف إسماعيل كمال رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، وكذا التأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية ، مع عدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان لتحقيق الهدوء الكامل أمام أبنائنا الطلاب للحصول على أعلى الدرجات العلمية والمراكز المتقدمة .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة عاطف كامل بإزالة 17 حالة تعدى بمساحة 14 ألف و 516 م2 ، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، ونواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء والقرى ، والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

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