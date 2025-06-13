خطبة أول جمعة للشيخ يسري عزام بأسوان.. وترحيب المصلين به والتقاط الصور التذكارية

فى أول خطبة جمعة للشيخ يسرى عزام بعد نقله إلى محافظة أسوان، قام اليوم بإلقاء الخطبة من مسجد النصر بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان .

وقام العديد من اهالى أسوان من المصلين داخل مسجد النصر بالترحيب والاحتفاء بالشيخ يسرى عزام، والتقاط الصور التذكارية معه.

وكان قد أكد الشيخ يسري عزام أثناء تنفيذه لقرار النقل لأسوان بقوله : اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك

الشيخ يسرى عزام

وكانت قد أُعلنت وزارة الأوقاف رسميا عن تولي الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص سابقًا، مهام عمله الجديد إمامًا لمسجد النصر بمحافظة أسوان، وذلك بعد صدور قرار من وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري بندبه إلى مديرية أوقاف أسوان.

وفي أول تعليق له، قال عزام: "كل الاحترام لقرارات وزير الأوقاف، وأنا خادم لبيوت الله"، مؤكدًا التزامه الكامل بالعمل تحت مظلة الوزارة في أي موقع يتم تكليفه به، وأنه يعتبر الانتقال إلى مسجد النصر بأسوان مسؤولية جديدة في خدمة الدعوة.

ويأتي القرار في إطار حركة تنقلات شملت عددًا من الأئمة، وذلك بعد مخالفة بعضهم تعليمات الوزارة بشأن عدم السفر إلى الخارج إلا بعد الحصول على الموافقة الرسمية، حيث نص القرار على تنفيذ الندب دون فتح تحقيقات، مع التشديد على الالتزام باللوائح والضوابط الإدارية.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملاتها المتتالية لإزالة الإشغالات ، وتنفيذ أعمال الإنارة والصيانة وتركيب كشافات الليد ببعض الشوارع والطرق ، مع تفريغ الصناديق والحاويات من القمامة والمخلفات وذلك داخل المناطق والأحياء السكنية.

وتم بالتوازى قيام إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتهذيب ورى الأشجار والجهنميات والأسوار وصيانة الزراعات والمسطحات الخضراء ونظافة النخيل والمشايات والأحواض ، مع متابعه أعمال تجهيز الصوب لإكثار النباتات بالعقل المتنوعة.