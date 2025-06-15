استعدادًا للصيف.. الصحة تطلق إرشادات وقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

أطلقت وزارة الصحة إرشادات وقائية مكثفة تهدف لحماية المواطنين من المخاطر الصحية المرتبطة بالطقس الحار.

وتشكل الموجات الحارة تحديًا صحيًا يتطلب وعيًا جماعيًا وتدابير احترازية للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري وغيرها من المشكلات.

وجهت وزارة الصحة والسكان عددا من الإرشادات الوقائية لحماية المواطنين من المضاعفات الصحية الناجمة عن الطقس الحار وخاصة مع زيادة احتمالات الإصابة بضربات الشمس أو الإجهاد الحراري في ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة واقتراب فصل الصيف.

ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية حيث أن الإجهاد الحراري وضربات الشمس من أكثر الحالات خطورة في فصل الصيف موضحا أنهما يختلفان في الأعراض ودرجة الخطورة.

أسباب الإجهاد الحراري

وأوضح أن الإجهاد الحراري يحدث بسبب فقدان الجسم للسوائل والأملاح نتيجة التعرض للحرارة الشديدة وتتراوح أعراضه ما بين الصداع والدوخة والتشنجات العضلية والتعرق الغزير مع شحوب الجلد والغثيان وسرعة النبض وارتفاع درجة الحرارة إلى نحو 38 درجة مئوية مشيرا إلى أن الإسعافات الأولية تبدأ بنقل المصاب إلى مكان بارد وإعطاؤه سوائل وتبريد جسمه بكمادات الماء.

ضربات الشمس

وقال إن ضربات الشمس هي حالة طارئة تهدد الحياة وتحدث عندما يفشل الجسم في تنظيم حرارته ما يؤدي إلى ارتفاعها فوق الـ 40 درجة مئوية وتتضمن الأعراض توقف التعرق وجفاف الجلد واحمراره وهذيان وفقدان الوعي ونوبات تشنج موضحا أن الإسعافات الأولية تتمثل في تبريد الجسم بشكل فوري لحين نقل المصاب إلى المستشفى بشكل عاجل.

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان نصائح وقائية لمواجهة الطقس الحار وفي مقدمتها الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية وتجنب المشروبات الغنية بالكافيين أو السكريات وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة من الساعة 11 صباحا وحتى 4 عصرا وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وفضفاضة مع استخدام قبعة ونظارة شمسية عند الخروج.

كما نصح بإغلاق النوافذ نهارا واستخدام مبردات الهواء أو المراوح وتهوية المنازل ليلا وعدم ترك الأطفال أو كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة في أماكن سيئة التهوية أو مرتفعة الحرارة والتوجه الفوري لأقرب مستشفى عند ظهور أعراض شديدة مثل فقدان الوعي أو الارتفاع الحاد في درجة الحرارة.

وأكد أن وزارة الصحة والسكان توفر كافة الخدمات الطبية اللازمة عبر مستشفيات ووحدات الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية داعيا المواطنين لاتباع الإرشادات لضمان سلامتهم خلال فصل الصيف.