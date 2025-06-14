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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شديد الحرارة .. إحذر طقس غد الأحد بـ القاهرة

طقس
طقس
قسم الأخبار

يهتم كثير من القراء بمعرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم ،خاصة المسافرين إلى المحافظات داخل جمهورية مصر ،لمتابعة الظواهر التي تحدث خاصة في فترتي الصباح الباكر أو المساء.


وفى إطار ذلك يسرد "صدى البلد" أهم ماجاء من تصريحات على لسان هيئة الأرصاد الجوية ، ليكون دليل القارئ لمعرفة حالة طقس غدا الأحد .


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود غدًا الأحد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.
بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.


درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الادارية 37 22

6 أكتوبر 37 22

بنها 35 23

دمنهور 34 21

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 22

المنصورة 35 22

الزقازيق 36 23

شبين الكوم 35 22

طنطا 35 22

دمياط 30 23

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 22

العريش 30 22

رفح 30 21

رأس سدر 35 22

نخل 34 16

كاترين 32 12

الطور 34 24

طابا 34 23

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 28 20

العلمين 28 19

مطروح 28 20

السلوم 28 21

سيوة 35 21

رأس غارب 37 26

الغردقة 37 27

سفاجا 37 27

مرسى علم 36 28

شلاتين 36 27

حلايب 34 25

أبو رماد 35 24

رأس حدربة 34 25

الفيوم 36 23

بني سويف 37 23

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 40 25

قنا 40 24

الأقصر 41 26

أسوان 43 27

الوادي الجديد 40 27

أبو سمبل 42 26
 

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