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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة إنهاء ترتيبات عودة حجاج الحج السياحى البرى

حج السياحة البري
حج السياحة البري
محمد الاسكندرانى

في إطار ختام موسم الحج السياحي المصري لعام 1446 هـ، وانطلاقاً من حرص وزارة السياحة والآثار على الاطمئنان على عودة كامل حجاج السياحة المصريين بسلامة وأمان ولا سيما رحلات الحج البري وخاصة في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة، وجّه شريف فتحي وزير السياحة والآثار، البعثة الرسمية للحج السياحي المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية، بسرعة إنهاء ترتيبات عودة حجاج الحج السياحي البري من الأراضي المقدسة إلى مصر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحث شركات السياحة المنظمة على الإسراع بعودتهم.

الحج السياحي 

وأشار شريف فتحي إلى أهمية قيام اللجان الفرعية للبعثة بتكثيف التنسيق الكامل مع السلطات السعودية والأردنية والجهات المعنية في مصر لتسهيل حركة حافلات نقل الحجاج وتيسير إجراءات المغادرة من منفذ حالة عمار بالحدود السعودية الأردنية، والعبور إلى ميناء العقبة بالأردن، لحين وصولهم إلى ميناء نويبع في مصر.

أكد على أهمية إنجاز مرحلة عودة حجاج السياحة بنفس الكفاءة التي ميّزت مرحلة الذهاب للأراضي المقدسة، وأضاف أن نجاح موسم الحج السياحي لا يُقاس فقط بتنظيم السفر والخدمات المقدمة للحجاج، بل أيضًا بضمان عودة آمنة وسريعة ومُريحة لهم.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي مساعد الوزير لشركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية للحج السياحي، على أن البعثة قد شكلت غرفة عمليات مركزية طارئة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الحافلات منذ انطلاقها من الأراضي المقدسة وحتى وصولها الى أرض الوطن والتدخل الفوري لحل أي معوقات، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشارت إلى انتظام سير رحلات عودة حجاج السياحة البري والتي بدأت يوم 11 يونيو الجاري، لافتة إلى أن هناك عدد 127 حافلة تقل حوالي 4800 حاج سياحة، قد غادرت الأراضي السعودية حتى الآن، من بينهم 108 حافلة تقل 4100 حاج سياحي وصلت إلى أرض الوطن بحمد الله أي ما يعادل نحو 55% من إجمالي عدد حجاج السياحة البري البالغ عددهم 7500 حاج لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تعود الحافلات المتبقية من الأراضي المقدسة، وعددها 53 حافلة، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتُختتم بذلك عودة جميع حجاج السياحة البري لموسم الحج بنجاح وأمان.

يذكر أن شريف فتحي يتابع على مدار اليوم أعمال غرفة العمليات التي تضم ممثلين عن الإدارتين المركزيتين لشركات السياحة والمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ووحدة الطيران بالوزارة، والمُكلفة بمتابعة الحركة السياحية بمختلف المقاصد المصرية، والتنسيق مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر بشأن حركة الطيران وعودة حجاج السياحة البريين.

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