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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انطلاق أولى رحلات عودة حجاج السياحة البري.. والأخيرة تصل 20 يونيو

الحج السياحي البرى
الحج السياحي البرى
محمد الاسكندرانى

انطلقت، اليوم، أولى رحلات عودة حجاج الحج السياحي البري المصريين إلى أرض الوطن من الأراضي المقدسة، بعد انتهاء ضيوف الرحمن من أداء مناسك الحج لموسم 1446هـ.

تضمنت هذه الرحلات 8 حافلات سياحية تقل 327 حاج سياحة، قادمين من الأراضي السعودية، مرورًا بالأراضي الأردنية، وصولًا مساء اليوم إلى ميناء نويبع المصري.

عودة حجاج السياحة 

وأشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس البعثة الرسمية الحج السياحي ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إلى أن خطة العودة تشمل جميع حجاج السياحة القادمين برًا، بإجمالي 7500 حاج سياحة بري، يستقلون 180 حافلة سياحية، لافتة إلى أنه من المقرر أن تصل آخر رحلة عودة بري لمصر في 20 يونيو الجاري.

وأضافت أن الوزارة تقوم بمتابعة كافة تفاصيل عودة برامج الحج السياحي البري لحظة بلحظة من خلال لجانها الميدانية المتواجدة بكل من منفذ حالة عمار البري بالحدود السعودية الأردنية وميناء العقبة بالأردن وميناء نويبع في مصر، بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية في كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، لتيسير الإجراءات وتوفير أقصى درجات الراحة والأمان لحجاج السياحة أثناء عودتهم، موضحة أن مستوى التعاون مع السلطات السعودية والأردنية كان على أعلى مستوى طوال الموسم.

وثمنت على ما أثمر عنه هذا التنسيق المستمر في تقليص زمن الفحص الأمني للحافلات السياحية في المنافذ الحدودية من 6 ساعات إلى 3 ساعات فقط، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على سرعة وسلاسة حركة حجاج السياحة في رحلات الذهاب والعودة، لافتة إلى أن الوزارة بصدد دراسة مقترحات إضافية لخفض الزمن المستغرق في تلك الإجراءات مستقبلًا، بهدف تقليص إجمالي مدة الرحلة وتوفير مزيد من الراحة لحجاج السياحة.

وأشادت بالالتزام الكبير من قبل شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات الحج البري، مؤكدة أن التنسيق المسبق والتخطيط الجيد أسهما في نجاح الموسم، سواء من حيث التنظيم أو الخدمات المقدمة للحجاج في الأراضي المقدسة.

جدير بالذكر أن انطلاق أولى رحلات طيران عودة حجاج السياحة لموسم حج 1446هـ إلى أرض الوطن بدأت أول أمس من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بالمملكة العربية السعودية، وتستمر باقي رحلات عودة حجاج السياحة على مدار الأيام المقبلة انطلاقًا من مطاري الملك عبد العزيز بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، بجانب رحلات عودة الحج السياحي البري.
 

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