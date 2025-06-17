استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء 17يونيو 2025، استقرارًا نسبيًا، بعد موجة ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.



أسعار الذهب في السوق المحلية:

عيار 24: 5543 جنيهًا.

عيار 21: 4850 جنيها.

عيار 18: 4157 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 38800 جنيه.



عوامل مؤثرة على الأسعار:

تأثرت أسعار الذهب المحلية بارتفاع الأسعار العالمية، مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية.

توقعات مستقبلية:

توقع خبراء في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث أشار فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف أمريكا، إلى إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000 دولار للأونصة في النصف الثاني من العام أو في عام 2026.