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سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-6-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-6-2025

أسعار الجنيه الذهب
أسعار الجنيه الذهب
محمد صبيح

نستعرض أسعار الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر داخل محلات الصاغة، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة بدون احتساب المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38680 جنيهًا للبيع و38520 جنيهًا للشراء وسجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً في السوق، نحو 5526 جنيهًا للبيع و5503 جنيهات للشراء. بينما بلغ سعر عيار 22 حوالي 5065 جنيهًا للبيع و5044 جنيهًا للشراء.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فسجل 4835 جنيهًا للبيع و4815 جنيهًا للشراء. في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 4144 جنيهًا للبيع و4127 جنيهًا للشراء.

كما استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3223 جنيهًا للبيع و3210 جنيهات للشراء، بينما وصل سعر عيار 12 إلى 2763 جنيهًا للبيع و2751 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص الأوزان الكبيرة، سجل سعر أونصة الذهب في السوق المحلية 171869 جنيهًا للبيع و171158 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38680 جنيهًا للبيع و38520 جنيهًا للشراء.

أما على المستوى العالمي، فقد بلغ سعر الأونصة بالدولار حوالي 3388.80 دولارًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر بيع الذهب عيار 24: 5526 جنيهًا

سعر شراء الذهب عيار 24: 5503 جنيهات

سعر بيع الذهب عيار 22: 5065 جنيهًا

سعر شراء الذهب عيار 22: 5044 جنيهًا

سعر بيع الذهب عيار 21: 4835 جنيهًا

سعر شراء الذهب عيار 21: 4815 جنيهًا

سعر بيع الذهب عيار 18: 4144 جنيهًا

سعر شراء الذهب عيار 18: 4127 جنيهًا

سعر بيع الذهب عيار 14: 3223 جنيهًا

سعر شراء الذهب عيار 14: 3210 جنيهًا

سعر بيع الذهب عيار 12: 2763 جنيهًا

سعر شراء الذهب عيار 12: 2751 جنيهًا

سعر بيع أونصة الذهب: 171869 جنيهًا

سعر شراء أونصة الذهب: 171158 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب للبيع: 38680 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب للشراء: 38520 جنيهًا

سعر الأونصة بالدولار: 3388.80 دولارًا.

الثلاثاء سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر أونصة الذهب سعر الأونصة بالدولار سعر الجنيه الذهب للشراء سعر بيع أونصة الذهب سعر بيع الذهب عيار 12 سعر شراء الذهب عيار 18

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