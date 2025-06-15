قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يتواصل مع المديريات للتأكد من تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة
الجو حر.. طالبة ثانوية عامة تحضر مروحة خلال أداءها امتحان التربية الدينية
رئيس عام امتحانات الثانوية العامة : اللجان هادئة ومنضبطة اليوم و"التأمينات مشددة"
أبو العينين: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات عنوان جيد للاستثمار
الوزير "اطمن عليهم".. أول تعليق من التعليم على حادث "ملاحظي الثانوية العامة"
خلال أيام .. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025
مفيش شبهة.. العثور على جثة أجنبي بجوار مفوضية اللاجئين بأكتوبر
أبو العينين يشيد بكلمة رئيس النواب عن تطورات الأوضاع في المنطقة: ستكون مرجعا في رئاستنا للبرلمان الأورومتوسطي
الاحتلال يعترف: 432 إسرائيليا ما بين قتيل ومفقود ومصاب
ضبط مرتكب واقعة ضرب كلب ضال حتى نفوقه بعد مهاجمته لأجنبي بالقاهرة
رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة
بلدية تل أبيب: تضرر 61 مبنى بينها 10 سيتم هدمها بالكامل جراء سقوط صاروخ إيراني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر، والذي شهد زيادة كبيرة خلال اليومين السابقين بفعل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وشهد سعر الذهب قفزة كبيرة بسبب زيادة الإقبال على الشراء محليا وعالميا باعتباره ملاذًا آمنًا.

وخلال تعاملات اليوم  الأحد 15 يونيو 2025، سجل سعر الذهب عيار 21 إلى 4900 جنيه بدجون أي إضافات مصنعية أو ضريبة او دمغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية نحو 4900 جنيهًا للبيع، و4875 جنيهًا للشراء، بحسب آخر تحديثات بورصة الذهب المحلية. 

وبإضافة قيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر ومن مكان إلى آخر ، تتراوح الأسعار للمشتري بين 5000 و5150 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل  4200 جنيهًا للبيع و4178.5 جنيهًا للشراء.

ويحظى عيار 18 بإقبال متزايد بين الشباب والمقبلين على الزواج، نظرًا لتصميماته الحديثة وتكلفته الأقل مقارنة بعياري 21 و24.

سعر الذهب اليوم  الأحد

سعر الذهب اليوم، ووفقًا لآخر بيانات السوق، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 5600 جنيهًا للبيع، و5571.5 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22: 5133.25 جنيهًا للبيع، و5107.25 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 4900 جنيهًا للبيع، و4875 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 4200 جنيهًا للبيع، و4178.5 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3266.75 جنيهًا للبيع، و3250 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 39200 جنيهًا للبيع، و39000 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب: 3433.53 دولارًا للبيع، و3433.03 دولارًا للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

يمثل سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 انعكاسًا مباشرًا للتحركات في الأسواق العالمية، حيث أن عيار 21 المقياس الأساسي لأسعار الذهب في مصر. 

وتسبب صعود الأوقية العالمية بمقدار 100 دولار دفعة واحدة في زيادة أسعار الذهب المحلية، التي شهدت صعودًا كبيرًا خلال الساعات الماضية.

سعر سبيكة الذهب اليوم

مع تزايد التوجه نحو الاستثمار الآمن في ظل الأوضاع السياسية المتوترة، ارتفع الإقبال على شراء سبائك الذهب، خاصة من عيار 24، ويختلف سعر سبيكة الذهب اليوم بحسب الوزن، فمثلاً:

سبيكة وزن 5 جرامات: حوالي 28000 جنيه

سبيكة وزن 10 جرامات: نحو 56000 جنيه

سبيكة وزن 20 جرامًا: 112000 جنيه

سبيكة وزن 31.1 جرام (أوقية): حوالي 174500 جنيه

سعر الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب اليوم عيار 18 سعر الذهب اليوم الأحد سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 سعر سبيكة الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

ارشيفيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

ياسر ابراهيم

كأس العالم للأندية.. كشف منشطات لـ ياسر إبراهيم والعش

ترشيحاتنا

مراكز تجميع الألبان

"الزراعة" تناقش أوضاع مراكز تجميع الألبان في 3 محافظات

أسرة القديس يوسف النجار لخدمة الحرفيين

تفاصيل اللقاء السنوي الثاني للحرفيين بإيبارشية بني سويف .. صور

الطائفة الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الدكتور القس سمير صادق الرئيس الأسبق للكنيسة الرسولية

بالصور

تشييع جنازة ابن الموسيقار صلاح الشرنوبي من مسجد عمر مكرم.. صور

جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي
جنازة محمد صلاح الشرنوبي

ليه بيداري.. روبي تشعل حفل الجامعة الأمريكية بالقاهرة

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الناصرية بالزقازيق

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

إطلالة جذابة.. مي حلمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

منة شلبي

رقصت بالصاجات.. ظهور منة شلبي في زفاف منة القيعي يثير الجدل

السيدة

نشر الفيديو على مواقع التواصل.. ضبط شخص قيد زوجته وتعدى عليها

عبير نعمة

عبير نعمة تشعل حماس جمهورها في حفل ألمانيا

ذكريات كريم محمود عبدالعزيز

في عيد ميلاده.. كريم محمود عبدالعزيز يكشف تفاصيل مؤثرة من حياته وذكرياته مع والده وأحمد زكي|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد