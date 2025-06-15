500 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم في مصر، والذي شهد زيادة كبيرة خلال اليومين السابقين بفعل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وشهد سعر الذهب قفزة كبيرة بسبب زيادة الإقبال على الشراء محليا وعالميا باعتباره ملاذًا آمنًا.

وخلال تعاملات اليوم الأحد 15 يونيو 2025، سجل سعر الذهب عيار 21 إلى 4900 جنيه بدجون أي إضافات مصنعية أو ضريبة او دمغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية نحو 4900 جنيهًا للبيع، و4875 جنيهًا للشراء، بحسب آخر تحديثات بورصة الذهب المحلية.

وبإضافة قيمة المصنعية التي تختلف من محل لآخر ومن مكان إلى آخر ، تتراوح الأسعار للمشتري بين 5000 و5150 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 4200 جنيهًا للبيع و4178.5 جنيهًا للشراء.

ويحظى عيار 18 بإقبال متزايد بين الشباب والمقبلين على الزواج، نظرًا لتصميماته الحديثة وتكلفته الأقل مقارنة بعياري 21 و24.

سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم، ووفقًا لآخر بيانات السوق، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 5600 جنيهًا للبيع، و5571.5 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22: 5133.25 جنيهًا للبيع، و5107.25 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 4900 جنيهًا للبيع، و4875 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 4200 جنيهًا للبيع، و4178.5 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3266.75 جنيهًا للبيع، و3250 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 39200 جنيهًا للبيع، و39000 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب: 3433.53 دولارًا للبيع، و3433.03 دولارًا للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

يمثل سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 انعكاسًا مباشرًا للتحركات في الأسواق العالمية، حيث أن عيار 21 المقياس الأساسي لأسعار الذهب في مصر.

وتسبب صعود الأوقية العالمية بمقدار 100 دولار دفعة واحدة في زيادة أسعار الذهب المحلية، التي شهدت صعودًا كبيرًا خلال الساعات الماضية.

سعر سبيكة الذهب اليوم

مع تزايد التوجه نحو الاستثمار الآمن في ظل الأوضاع السياسية المتوترة، ارتفع الإقبال على شراء سبائك الذهب، خاصة من عيار 24، ويختلف سعر سبيكة الذهب اليوم بحسب الوزن، فمثلاً:

سبيكة وزن 5 جرامات: حوالي 28000 جنيه

سبيكة وزن 10 جرامات: نحو 56000 جنيه

سبيكة وزن 20 جرامًا: 112000 جنيه

سبيكة وزن 31.1 جرام (أوقية): حوالي 174500 جنيه