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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت 14-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-6-2025، بعد ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيها.

سجل سعر عيار 24 حوالي 5526 جنيها  للبيع و 5503 جنيهات للشراء.

بلغ سعر عيار 21 نحو 4835 جنيها للبيع و 4815 جنيها للشراء.

وسجل سعر عيار 18 نحو 4144 جنيها للبيع و4127 جنيها للشراء.

وصل سعر عيار 14 نحو 3223 جنيها للبيع و3210 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.6 ألف جنيه للبيع و38.520 جنيه للشراء.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3431 دولارا.

الذهب

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوياته منذ شهرين تقريباً وذلك مع تصاعد الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط، بعد أن شن الكيان الصهيوني ضربات عسكرية على إيران ليزيد التوتر الحالي في الأسواق المالية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.1% ليسجل اعلى مستوى منذ شهرين تقريباً عند 3444 دولارو للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3383 دولارو للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3431 دولارو للأونصة.

وارتفع الذهب لليوم الثالث على التوالي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 3.5% لينهي الذهب بذلك فترة التذبذب والتداول العرضية التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة، مقترباً من اعلى مستوى تاريخي سجله عند 3500 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

وتصاعدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد أن استهدف الكيان الصهيوني المنشآت النووية الإيرانية، مع تصاعد التوترات بشأن الجهود الأمريكية لوقف إنتاج إيران لمواد القنبلة الذرية.

وأدى هذا الارتفاع الأخير في الأعمال العدائية في الشرق الأوسط إلى تجاهل الأسواق المفاوضات التجارية في الوقت الحالي، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب نتيجة لذلك.

أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم السبت ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 سعر أونصة الذهب العالمي التوترات الجيوسياسية

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