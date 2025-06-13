جولد بيليون: الذهب في مصر يرتفع 70 جنيها مع تصعيد الشرق الأوسط

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوياته منذ شهرين تقريباً وذلك مع تصاعد الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط، بعد أن شن الكيان الصهيوني ضربات عسكرية على إيران ليزيد التوتر الحالي في الأسواق المالية، كما ارتفع سعر الذهب في مصر 70 جنيها.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.1% ليسجل اعلى مستوى منذ شهرين تقريباً عند 3444 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3383 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3424 دولار للأونصة.

ارتفع الذهب لليوم الثالث على التوالي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 3.5% لينهي الذهب بذلك فترة التذبذب والتداول العرضية التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة، مقترباً من اعلى مستوى تاريخي سجله عند 3500 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

تصاعدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد أن استهدف الكيان الصهيوني المنشآت النووية الإيرانية، مع تصاعد التوترات بشأن الجهود الأمريكية لوقف إنتاج إيران لمواد القنبلة الذرية.

وأدى هذا الارتفاع الأخير في الأعمال العدائية في الشرق الأوسط إلى تجاهل الأسواق المفاوضات التجارية في الوقت الحالي، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب نتيجة لذلك.

من جهة أخرى قفزت أسعار النفط بأكثر من 5% يوم الجمعة مسجلة أعلى سعر لها منذ ما يقرب من خمسة أشهر بسبب التصعيد الحاد في التوترات في الشرق الأوسط، وأثار المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط خاصة في حال شمل الرد الإيراني على هذه الهجمات غلق مضيق هيرمز المسئول عن 40% تقريبا من الامدادات النفطية العالمية.

الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام الذي قد ينتج عن هذه الحرب سيعمل على تكوين موجة تضخمية كبيرة تضرب الاقتصاديات العالمية، وفي ظل هذه الأوضاع سيعود الذهب إلى الانتعاش كبديل للتضخم وتراجع قيمة العملات.

ونفت الولايات المتحدة الأمريكية مشاركتها في هذا الهجوم العسكري من قبل الكيان الصهيوني وكانت قد عملت على اخلاء رعاياها في القواعد العسكرية في منطقة الخليج تحسباً للرد الإيراني، وبالرغم من كونها لا تعد طرف صريح في الصراع حالياً إلا ان الأسواق المالية تتحسب لهذا بشكل كبير وهو ما ينعكس على ارتفاع الذهب اليوم وتخطيه حاجز المستوى 3400 دولار للأونصة.

واستقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية عند أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر خلال الأسبوع الماضي في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي وانخفاض ضغوط التضخم، بينما ساعد تباطؤ الطلب المحلي في كبح أسعار المنتجين في مايو.

وساعدت البيانات التي صدرت بعد يوم من إعلان وزارة العمل عن ارتفاع معتدل في أسعار المستهلك في مايو على زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، وإن كان هناك تضارب كبير في التوقعات بموعد بدأ هذا الخفض من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

من الضروري ترقب اغلاق أسعار الذهب هذا الأسبوع لمعرفة التوجه القادم، خاصة مع توقعات بمزيد من الارتفاع اليوم بسبب رغبة المستثمرين والمحافظ المالية في تأمين استثماراتهم قبل عطلة نهاية الأسبوع التي قد تشهد المزيد من التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

أسعار الذهب محلياً

شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع الكبير مع بداية تداولات اليوم الجمعة وذلك بعد التغيرات الكبيرة في سعر أونصة الذهب العالمي الذي ارتفاع لأعلى مستوى منذ قرابة شهرين، بالإضافة إلى الدعم الذي حصل عليه الذهب من عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع من جديد مقابل الجنيه المصري.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 4780 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4795 جنيه للجرام، وذلك بعد ان ارتفع 70 جنيه وفق جولد بيليون.

الارتفاع الكبير في سعر الذهب المحلي اليوم ناتج عن قفزة جديدة في سعر الذهب العالمي اقترب بها من أعلى مستوى تاريخي سجله منذ شهرين، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية الناتجة عن العمليات العسكرية للكيان الصهيوني في إيران.

من جهة أخرى وجد الذهب المحلي المزيد من الدعم من عودة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى الارتفاع في البنوك الرسمية خلال جلسة الامس بعد فترة من التراجع التدريجي، الأمر الذي ساعد على ارتفاع تسعير الذهب المحلي الذي يعتمد على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

قد تعمل التوترات الجيوسياسية حالياً في المنطقة على زيادة الطلب على الدولار في مصر وهو ما سيعمل على رفع سعر الصرف وبالتالي يزيد من تسعير الذهب المحلي، الذي سيجد دعم مباشر من سعر الصرف ومن ارتفاع متوقع لسعر الذهب العالمي كملاذ آمن.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع كبير اليوم بسبب تزايد اقبال الأسواق على الذهب كملاذ آمن بعد الهجمات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني على إيران، مع توقعات باستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وبالتالي استمرار الذهب في الارتفاع.

ارتفع الذهب المحلي بشكل كبير مع بداية تداولات اليوم الجمعة وذلك بدعم من قفزة كبيرة في سعر الذهب العالمي بسبب التوترات الجيوسياسية حالياً، كما وجد الذهب المحلي المزيد من الدعم بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

اخترق سعر الذهب العالمي المستوى 3400 دولار للأونصة بعد أن اكتسب زخم صاعد كبير بالإضافة إلى قدرة السعر على اختراق خط الاتجاه الهابط الذي زاد من زخم صعود السعر ليسجل اعلى مستوى منذ قرابة شهرين عند 3444 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي

استطاع سعر الذهب المحلي عيار 21 أن يخترق المستوى 4700 جنيه للجرام خلال تداولات الأمس بعد أن اكتسب زخم صاعد من استمراره في التذبذب حول المستوى 4670 جنيه للجرام لفترة من الوقت، والآن يقترب السعر من المستوى 4800 جنيه للجرام من جديد.