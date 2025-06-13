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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في أول تمثيل دولي رسمي لاتحاد الجوجيتسو .. هند رزق تحصد ذهبية بطولة البحر المتوسط بروما

هند رزق
هند رزق
إسلام مقلد

نجحت البطلة المصرية هند رزق في تحقيق إنجاز تاريخى بفوزها بالميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط للجوجيتسو، التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة (JJIF) بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك في أول مشاركة دولية رسمية باسم الاتحاد المصري للجوجيتسو بعد إشهاره كاتحاد رياضي مستقل.

وشهدت لحظة التتويج عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية،  لتسجل هذه الذهبية أولى ثمار مجهودات الاتحاد في تطوير اللعبة ودعم الأبطال المصريين على الساحة الدولية.

وأعربت البطلة هند رزق عن سعادتها بهذا الإنجاز، قائلة: "كان شعورًا لا يوصف أن يُعزف السلام الوطني لبلدي وسط هذا الحضور الدولي الكبير"، وأشارت إلى أن هذه الميدالية ليست سوى بداية في طريق طويل من الطموحات داخل رياضة الجوجيتسو، وأهديها لكل من دعمني وساندني في رحلتي.

من جانبه، أعرب العميد محمد الشعراوي، رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو، عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: "فخورون بأول ذهبية دولية وهذا يؤكد أن الجوجيتسو المصري يسير على الطريق الصحيح، مشيرًا "أن المشاركة باسم مصر وتحقيق الذهب في أول ظهور دولي هو دليل على ما يتمتع به لاعبونا من إمكانات كبيرة، ونعد بالمزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة". 

وأضاف الشعراوي، أن الاتحاد يواصل جهوده في إعداد منتخبات وطنية قوية تمثل مصر في البطولات القارية والدولية، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي يتلقاه الاتحاد من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد فوزي، نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو والمشرف العام على المنتخبات الوطنية، عن اعتزازه بما تحقق في أول مشاركة دولية، مؤكدًا أن هذه الذهبية تمثل بداية حقيقية لطموحات كبيرة على مستوى المنتخبات.

وقال فوزي، ان ما حققته هند رزق هو ثمرة جهد كبير وخطة إعداد طويلة بدأت منذ اليوم الأول لإشهار الاتحاد، ونعمل على تأسيس قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على رفع اسم مصر في المحافل الدولية، ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في البطولات المقبلة.

البطلة المصرية هند رزق الميدالية الذهبية جوجيتسو بطولة البحر المتوسط للجوجيتسو

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