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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

400 جنيه زيادة جديدة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

400 جنيه زيادة جديدة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21
400 جنيه زيادة جديدة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات سوق الصاغة، وذلك عقب القفزات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر يوم أمس، والتي بلغت نحو 180 جنيهًا للجرام لعيار 21. 

ويأتي هذا الاستقرار وسط توترات جيوسياسية متصاعدة بين إسرائيل وإيران، ما انعكس بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب وبورصة الذهب العالمية، جاءت أسعار الذهب اليوم في السوق كما يلي:

سعر الذهب عيار 24: بلغ 5582 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21: سجل 4885 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 4187 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: بلغ 39080 جنيهًا للشراء بعد 38600 جنيها للبيع صباحا، بفارق نحو 400 جنيه.

وتضاف إلى هذه الأسعار مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيها للجرام، حسب نوع المشغولات الذهبية ومكان البيع، وهو ما يجب أن ينتبه إليه المستهلك عند الشراء.

الذهب

رئيس شعبة الذهب يحذر المواطنين

من جانبه نصح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بالتريث وعدم التسرع في اتخاذ قرار البيع أو الشراء الآن، لأن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الأسعار قد يستمر لفترة.

وتابع إن ارتفاع سعر الذهب اليوم هو انعكاس مباشر للتوترات السياسية العالمية، مؤكدًا أن أي احتمالية لتراجع الأسعار في ظل الظروف الراهنة أمر صعب التحقق.

وأوضح ميلاد أن الحديث عن انخفاض مرتقب في الأسعار غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن الوضع العالمي يسير باتجاه مزيد من الصعود، نظرًا لاحتدام الصراع في الشرق الأوسط وتوجه المستثمرين للتحوّط بالمعدن النفيس. ووجّه نصيحة مباشرة للمواطنين قائلاً:

سعر الذهب في البورصة العالمية 

أضاف ميلاد أن البورصة العالمية مغلقة اليوم السبت، ولم تُسجل أي تغيرات جديدة في سعر الذهب، مشيرًا إلى أن آخر حركة سجلتها البورصة كانت أمس الجمعة، حيث ارتفع سعر الأونصة بمقدار 100 دولار دفعة واحدة، مما تسبب في صعود سعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم 

ارتفعت أسعار الذهب الفورية في الأسواق العالمية بنسبة 1.3%، لتسجل 3452.80 دولارًا للأوقية، محققة مكاسب أسبوعية بنسبة 4%، وهي أكبر قفزة أسبوعية منذ عدة شهور.

 ويقترب الذهب بذلك من أعلى مستوى قياسي له عند 3500.05 دولار، والذي تم تسجيله في أبريل الماضي.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة "آر جيه أو فيوتشرز"، إن حالة الترقب السائدة في الأسواق بشأن رد إيران على الضربات الإسرائيلية تجعل المستثمرين أكثر ميلًا للتحوط من خلال شراء الذهب، وهو ما يدفع الأسعار نحو مستويات تاريخية.

توقعات سعر الذهب

جددت مؤسسة جولدمان ساكس توقعاتها بأن يصل سعر الذهب إلى 3700 دولار للأوقية بنهاية عام 2025، ويمتد الارتفاع ليبلغ 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026، وهو نفس المستوى الذي تستهدفه توقعات بنك أوف أمريكا خلال العام المقبل.

هذه التوقعات تشير إلى أن مسار الذهب سيظل صاعدًا ما لم تشهد المنطقة انفراجة سياسية كبيرة، كما يرى محللون أن الذهب سيبقى في مقدمة الملاذات الآمنة للمستثمرين، خاصة مع ضعف ثقة الأسواق في العملات والأسهم خلال فترات الاضطراب.

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