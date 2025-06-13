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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

صعود سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 13-6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

صعد سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13-6-2025، للمرة الأولي منذ أسبوع بقيمة غير مسبوقة ومعززا بالهجمات الاسرائيلية علي إيران فجر اليوم.

أخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الجرام الواحد من الذهب بقيمة 130 جنيها في المتوسط داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 حوالي 5514 جنيها للبيع و 5542 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 نحو 4825 جنيها للبيع و 4850 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

وسجل سعر عيار 18 نحو 4135 جنيها للبيع و4157 جنيها للشراء 

سعر عيار 14اليوم

ووصل سعر عيار 14 نحو 3216 جنيها للبيع و3233 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38.6 الف جنيه للبيع و38.8 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3434 دولار للبيع و 3435 دولار للشراء 

سعر الذهب العالمي

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوياته منذ شهرين تقريباً وذلك مع تصاعد الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الحالية في الشرق الأوسط، بعد أن شن الكيان الصهيوني ضربات عسكرية على إيران ليزيد التوتر الحالي في الأسواق المالية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.1% ليسجل اعلى مستوى منذ شهرين تقريباً عند 3444 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3383 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3424 دولار للأونصة.

ارتفع الذهب لليوم الثالث على التوالي في طريقه إلى تسجيل ارتفاع هذا الأسبوع بنسبة 3.5% لينهي الذهب بذلك فترة التذبذب والتداول العرضية التي سيطرت على تحركاته خلال الفترة الأخيرة، مقترباً من اعلى مستوى تاريخي سجله عند 3500 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

تصاعدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد أن استهدف الكيان الصهيوني المنشآت النووية الإيرانية، مع تصاعد التوترات بشأن الجهود الأمريكية لوقف إنتاج إيران لمواد القنبلة الذرية.

وأدى هذا الارتفاع الأخير في الأعمال العدائية في الشرق الأوسط إلى تجاهل الأسواق المفاوضات التجارية في الوقت الحالي، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب نتيجة لذلك.

سعر الذهب مساء اليوم سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب اليوم مال واعمال سعرعيار 18 سعر عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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