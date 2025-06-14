1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

شهد سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 قفزة جديدة وصفت بأنها تاريخية وغير مسبوقة منذ بداية العام، وجاء ذلك وسط حالة من التوتر الجيوسياسي العالمي على خلفية الضربة العسكرية الإسرائيلية لإيران، والتي انعكست فورًا على الأسواق العالمية، لتدفع أسعار الذهب للصعود الحاد باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، وارتفعت الأسعار في السوق المحلي بمصر بصورة مفاجئة، حيث زاد سعر الجنيه الذهب بمقدار 1000 جنيه دفعة واحدة.

سعر الذهب اليوم السبت

وفقًا لأحدث التحديثات، سجلت أوقية الذهب عالميًا 3432.64 دولارًا للبيع و3432.14 دولارًا للشراء، في ارتفاع ملحوظ يعكس تحركات الأسواق المتوترة، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلي ، حيث سجل الجنيه الذهب 38800 جنيهًا للبيع و38600 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بألف جنيه عن تعاملات الأمس.

أما عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق ، فسجل قفزة كبيرة عند 4850 جنيهًا للبيع و4825 جنيهًا للشراء.

كما تخطى عيار 14 حاجز 3200 جنيه ليسجل 3233.25 جنيهًا للبيع و3216.75 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 12 الأقل استخدامًا في السوق 2771.5 جنيهًا للبيع و2757.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت

هجوم إسرائيل على إيران يشعل الأسواق

الهجوم الإسرائيلي على إيران تسبب في حالة من الذعر بالأسواق العالمية، مما أدى إلى قفزات حادة في أسعار النفط والذهب على حد سواء.

ووفقًا لمحللين دوليين، فإن المستثمرين يبحثون عن أدوات مالية أكثر أمانًا تحفظ قيمة الأموال، ليبرز الذهب كخيار أول.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

وفي ما يلي قائمة تفصيلية بمتوسطات أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 بمحلات الصاغة بدون المصنعية:

عيار 24: 5542.75 جنيهًا للبيع – 5514.25 جنيهًا للشراء

عيار 22: 5081 جنيهًا للبيع – 5054.75 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 4850 جنيهًا للبيع – 4825 جنيهًا للشراء

عيار 18: 4157.25 جنيهًا للبيع – 4135.75 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3233.25 جنيهًا للبيع – 3216.75 جنيهًا للشراء

عيار 12: 2771.5 جنيهًا للبيع – 2757.25 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 38800 جنيهًا للبيع – 38600 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة بالدولار: 3432.64 دولارًا للبيع – 3432.14 دولارًا للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يظل عيار 21 هو الأكثر تداولًا في الأسواق، خاصة في محافظات الوجه القبلي والصعيد، ويستحوذ على النسبة الأكبر من المبيعات.

ومع إضافة المصنعية، التي تختلف حسب التاجر والمشغولات، يتراوح سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم ما بين 4950 إلى 5100 جنيهًا للجرام، وهو ما يزيد الضغط على المستهلكين في ظل موجات الغلاء المستمرة.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل عيار 24، وهو العيار الأنقى والأغلى، ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 5542.75 جنيهًا للبيع و5514.25 جنيهًا للشراء، ويُتوقع أن يستمر هذا العيار في الصعود خلال الأيام المقبلة مع استمرار توتر الأوضاع في المنطقة.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تختلف إضافة المصنعية حسب نوع المشغولات الذهبية (سلاسل، خواتم، أساور...) وحسب كل منطقة، وقد يصل السعر النهائي للذهب كالتالي:

عيار 18 بالمصنعية: بين 4250 إلى 4400 جنيهًا للجرام

عيار 21 بالمصنعية: بين 4950 إلى 5100 جنيهًا للجرام

عيار 24 بالمصنعية: بين 5700 إلى 5850 جنيهًا للجرام

وتبقى هذه الأسعار متغيرة بشكل لحظي حسب قرارات البورصات العالمية وتحركات الدولار.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن السوق العالمي يعيش حالة من التوتر الشديد، ما يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب بكثافة كوسيلة للتحوط، مؤكدًا أن الطلب المتزايد على الذهب ساهم في ارتفاع الأسعار العالمية التي انعكست بشكل مباشر على السوق المحلي.

وأشار إلى أن الذهب قفز بنسبة 1.13% عالميًا، ليقترب من مستوى 3432 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى يحققه المعدن الأصفر منذ بداية العام الحالي.

كم سعر الذهب عيار 21 في مصر؟

وفقًا لأحدث التحديثات، بلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت:

4850 جنيهًا للبيع

4825 جنيهًا للشراء

ومع إضافة المصنعية، يتراوح السعر النهائي بين 4950 إلى 5100 جنيهًا للجرام حسب المنطقة ونوع المشغولات الذهبية.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

تختلف أسعار الجرام حسب نوع العيار، وجاءت كالتالي:

عيار 24: 5542.75 جنيهًا

عيار 21: 4850 جنيهًا

عيار 18: 4157.25 جنيهًا

عيار 14: 3233.25 جنيهًا

عيار 12: 2771.5 جنيهًا

بكم سعر الذهب اليوم عيار 24؟

بلغ سعر الذهب عيار 24، وهو العيار الأعلى نقاءً:

5542.75 جنيهًا للبيع

5514.25 جنيهًا للشراء