قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025
يمزج بين مسيرتها وحضارة مصر.. مديحة حمدي تعلن عن فيلم عن حياتها | خاص
أخبار الوادي الجديد| ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. و107مستفيدين من قرعة تسمين الماشية
ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون وميلوني التصعيد بين إسرائيل وإيران
ما هي صيغة دعاء القنوت ومتى يقال؟.. الإفتاء تحدد كلماته وأفضل وقت له
حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور
طريقة عمل اللحمة بالبرقوق
أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على إيداعه فى دار رعاية.. الخميس
تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد
هلال سالم: الزمالك يتمتع بشعبية جارفة في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية
1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا، لتسجل الأسواق قفزات متتالية في الأسعار منذ الساعات الأولى من التعاملات، مدفوعة بزيادة القلق في الأسواق العالمية، وتوجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد الضربة العسكرية الإسرائيلية لإيران.

سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الأونصة عالميًا 3432.06 دولارًا، ما انعكس على السوق المحلي بشكل مباشر، ودفع الذهب في مصر إلى تسجيل مستويات غير مسبوقة منذ شهور، حيث وصل سعر الجنيه الذهب إلى 38760 جنيهًا للبيع، مرتفعًا بمقدار 1000 جنيه مقارنة بأسعاره قبل افتتاح تعاملات اليوم  ، فيما صعد سعر عيار 21 إلى 4845 جنيهًا، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13/6

وجاءت متوسطات أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 5537 جنيهًا للبيع – 5509 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 22: 5076 جنيهًا للبيع – 5050 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 21: 4845 جنيهًا للبيع – 4820 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 4153 جنيهًا للبيع – 4131 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3230 جنيهًا للبيع – 3213 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 12: 2769 جنيهًا للبيع – 2754 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 38760 جنيهًا للبيع – 38560 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة: 172225 جنيهًا للبيع – 171336 جنيهًا للشراء

سعر الأونصة بالدولار: 3432.06 دولارًا

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعد عيار 21 هو العيار الأكثر تداولًا في السوق، وخاصة بين المقبلين على الزواح، ومع إضافة المصنعية، التي تختلف من محل لآخر وتتراوح ما بين 100 إلى 250 جنيهًا للجرام، فإن سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية يتراوح ما بين 4945 إلى 5095 جنيهًا للجرام، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على المستهلكين مع استمرار التصاعد المستمر.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل عيار 24 وهو الأعلى نقاءً والأغلى في السوق، قفزة جديدة اليوم الجمعة، ليبلغ 5537 جنيهًا للبيع و5509 جنيهًا للشراء، ويُتوقع أن يواصل الارتفاع خلال الأيام القادمة.

سعر الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

إضافة المصنعية التي تختلف حسب المشغولات والمكان، تجعل الأسعار تختلف من تاجر إلى آخر، فمثلًا قد يصل سعر الذهب عيار 18 بالمصنعية إلى ما بين 4250 و4400 جنيهًا، في حين يتراوح عيار 21 بالمصنعية ما بين 4945 و5095 جنيهًا، وعيار 24 بالمصنعية قد يصل إلى حدود 5700 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الجمعة

بحسب تصريحات إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، فإن الأسواق تمر بحالة من القلق المتصاعد نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط، ما يدفع المستثمرين عالميًا للتوجه إلى الذهب، وسجل الذهب العالمي قفزة بـ1.13% ليستقر قرب 3432 دولارًا للأوقية.

كم سعر الذهب عيار 21 في مصر؟

وفقًا لأحدث تحديث، بلغ سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة 4845 جنيهًا للبيع و4820 جنيهًا للشراء بدون مصنعية. ومع إضافة المصنعية، يتراوح السعر بين 4945 إلى 5095 جنيهًا للجرام حسب المكان والتصميم.

كم سعر 1 جرام من الذهب؟

تختلف أسعار الجرام حسب العيار، وجاءت كالتالي:

عيار 24: 5537 جنيهًا

عيار 21: 4845 جنيهًا

عيار 18: 4153 جنيهًا

عيار 14: 3230 جنيهًا

عيار 12: 2769 جنيهًا

بكم سعر الذهب اليوم عيار 24؟

بلغ سعر الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، 5537 جنيهًا للبيع و5509 جنيهًا للشراء، وهو أعلى سعر يسجله هذا العيار خلال الأشهر الأخيرة، مع توقعات بمزيد من الصعود في ظل حالة الترقب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية اسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

الفنانة ملك أحمد زاهر

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

زلزال

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

ترشيحاتنا

إيران

برلماني: الشرق الأوسط لا يحتاج مزيدا من البارود

تل أبيب

الريادة: العدوان الإسرائيلي على إيران تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

مجلس النواب

خارجية النواب: ثوابت الدولة المصرية وأمنها القومي خط أحمر

بالصور

حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش

النقابات الفنية تشكر جبار جودي بعد مساعدة إلهام شاهين وهالة سرحان بالعراق

الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان

فيديو

اسما شريف منير

أسما شريف منير: كل ست حرة وعيب نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية

فضل شاكر

الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

أنغام

هو انت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية

نور عمرو دياب

بعد ما غنلها صدقنى خلاص بصوته .. حبيب نور ابنة الهضبة الغامض يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد