عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن يحظى باهتمام كبير على منصات البحث، خصوصًا بعد الزيادة الأخيرة التي أعقبت بدء العدوان الإسرائيلي على إيران مباشرةً، إذ سجل سعر الذهب عيار 21 الآن نحو 4860 جنيهًا للبيع بدون مصنعية، في منتصف تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025 بسوق الصاغة، لكنَّه ارتفع في ختام التعاملات ليسجل نحو 4875 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3433.53 دولار.

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 5577.25 جنيه للبيع، 5554.25 جنيه للشراء.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب عيار 22

صعد سعر الذهب عيار 22 في ختام التعاملات إلى مستوى 5112.5 جنيه للبيع، 5091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات النهائية نحو 4880 جنيها للبيع، 4860 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سيطر الصعود على سعر الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات ليسجل نحو 4182.75 جنيه للبيع، 4165.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

هيمن الارتفاع على سعر الذهب عيار 14 في سوق الصاغة المصرية ليسجل نحو 3253.25 جنيه للبيع، 3240 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب عيار 12 في الأسواق المحلية في مصر إلى مستوى 2788.5 جنيه للبيع، 2777.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

زاد سعر الذهب عيار 9 في محلات الصاغة المصرية إلى مستوى 2091.5 جنيه للبيع، 2082.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب السبت 14 يونيو 2025، نحو 39040 جنيها للبيع، 38880 جنيها للشراء.

سبب ارتفاع سعر الذهب

تأتي هذه القفزة في أسعار الذهب مدفوعة بزيادة ملحوظة في الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً مع المخاوف المتزايدة من تحول الصراع بين إسرائيل وإيران إلى نزاع إقليمي أوسع.

كما ساهمت البيئة النقدية الأمريكية المتغيرة في رفع أسعار الذهب، إذ صدرت مؤخرًا بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أظهرت تباطؤا في معدلات التضخم، ما زاد من التوقعات بشأن احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.