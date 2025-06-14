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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

440 جنيها.. صعود صاروخي للجنيه الذهب الان.. اعرف وصل كام؟

جنيهات ذهب
جنيهات ذهب
آية الجارحي

ارتفعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي  بعد تزايد الطلب على الملاذ الآمن بشكل كبير في الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية. 

ولامست أسعار الذهب أعلى مستوى تاريخي سجله في ابريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة.

وشن الكيان الصهيوني في الساعات الأولى من يوم الجمعة سلسلة من الضربات على إيران، لتدعي أنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ، كما قامت باغتيال قادة عسكريين في عملية قد تكون مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

سعر الذهب في مصر اليوم  السبت 14-6-2025
 

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم السبت 14-6-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم السبت من 38.760 ألف إلى   39.200 جنيه.

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل  3433 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4200 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4900 جنيه بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  5600 جنيها.
سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر  39.200 جنيه.

وأكد شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، على أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق. 


أوضح “شريف سامي، رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا”، أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

أضاف أن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها. 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب في مصر

وأشار رئيس الشركة القومية للاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، إلى أن أحدًا لا يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.

وتابع أنه “مقارنة بالستينيات والتسعينيات، الدولار فقد الكثير من قوته الشرائية، في حين أن الذهب حافظ على قيمته، مما يعكس تراجع معظم العملات أمام المعدن النفيس.”

في سياق متصل، نوه سامي بأن هناك أسهمًا في السوق المصري توفر عوائد تصل إلى 25% و26%، مؤكدًا على ضرورة تنويع الاستثمارات بين الأسهم، الذهب، والشهادات البنكية، لتقليل المخاطر وتعظيم العوائد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

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