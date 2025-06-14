مفيدة شيحة: ما يحدث في المنطقة شيء مرعب والذهب طار في السما

علقت الاعلامية مفيدة شيحة، على الأحداث العسكرية الجارية في المنطقة بين ايران وإسرائيل، قائلة :"ما يحدث في المنطقة شيء مرعب ومخيف".

وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن معظم المطارات في المنطقة اغلقت نتيجة للعمليات العسكرية بين ايران وإسرائيل، متابعة أن ارتفاع أسعار الذهب بشكل واضح ووسريع بسبب الأعمال العسكرية، وأسعار الذهب طارت في السما.

من جانبه علق محسن سعيد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن الذهب عيار 21 ارتفع بمبلغ 150 جنيه للجرام الواحد وهذا الامر يعود للاحداث الجيوسياسية وهذا الامر طبيعي.

وتابع محسن سعيد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، في مداخلة هاتفية، أن أسعار الذهب ارتفعت ننذ يوم الخميس الماضي نتيجة توتر الأحداث، مشيرا الى لا يوجد اي قلق على اسعار الدولار خلال الفترة الحالية.

واكمل محسن سعيد عضو مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن المواقف السياسية حاليا مضطربة ولذلك لا استطيع نصح الناس بالبيع أو الشراء

متوقع زيادة أسعار الذهب بشكل أكبر في حالة استمرار الأحداث السياسية في التصاعد.