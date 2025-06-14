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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يُسلم دراجة لأحد ممارسي رياضة الدراجات ضمن مبادرة "دراجتك.. صحتك"

"دراجتك.. صحتك"
"دراجتك.. صحتك"
حسام الحارتي

في لفتة تعكس حرص الدولة على دعم الممارسين الرياضيين وتشجيعهم على الاستمرار، قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتسليم دراجة هوائية لأحد ممارسي رياضة الدراجات، ضمن المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك".

وجاءت هذه المبادرة التكريمية لمواطن يبلغ من العمر ٥٤ عاماً، ويعد من النماذج الملهمة لممارسة الرياضة بانتظام، حيث يحرص على المشاركة الدائمة في ماراثونات الدراجات، ويمثل نموذجاً يحتذى به في الالتزام والحرص على أسلوب حياة صحي ونشيط.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الوزارة للممارسين الفعليين للرياضة من مختلف الأعمار، وتشجيعهم على الاستمرارية ورفع مستويات الممارسة الرياضية في المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وأشار الوزير إلى أن المواطن المُكرم هو أحد أبناء محافظة الإسكندرية، وقد أثبت التزاماً متواصلاً في مختلف الفعاليات والسباقات، ما يجعله قدوة في مجال ممارسة الرياضة المجتمعية.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك" والتي تشرف عليها الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة واستخدام الدراجة كوسيلة نقل صحية وآمنة وصديقة للبيئة

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دراجة هوائية ماراثونات الدراجات دعم الوزارة

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