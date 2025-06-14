مصر تحقق إنجازا جديدا في سباق كابري-نابولي بإيطاليا

حققت البعثة المصرية المشاركة في سباق "كابري-نابولي" للسباحة بإيطاليا رقماً قياسياً جديداً، بتوقيت 6 ساعات و9 دقائق، متصدرة المركز الأول بين 14 دولة مشاركة، في سباق يُعد من السباقات الرسمية المدرجة تحت قيادة الكابتن خالد شلبي وبإشراف الاتحاد الدولي للسباحة (World Aquatics).

ويُعد هذا السباق من أعرق وأطول سباقات المياه المفتوحة في العالم، حيث تبلغ مسافته نحو 36 كيلومتراً بين جزيرة كابري ومدينة نابولي، ويُقام سنوياً بخليج نابولي بمشاركة نخبة من السباحين العالميين، في ظروف بحرية شديدة التحدي.

وشهدت البعثة المصرية أول تجربة عالمية لدمج ذوي الهمم مع السباحين الأسوياء في فريق تتابع واحد، حيث ضم الفريق السباحين: محمد كرم، كريم عاصم، محمد أبو الوفا، جوزيف ديمتري، إياد هاني، والسباحة المجرية ديانا توث، وبقيادة الكابتن خالد شلبي