أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة بعد وصول عيار 21 إلى 5000 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 حالة من الاستقرار النسبي في السوق ، بعد موجة ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية تجاوز فيها الجرام الواحد من عيار 21 حدود 4900 جنيه ، وسجل في وقت سابق 5000 جنيه بدون مصنعية.

ومع هدوء التعاملات خلال اليوم، ترقب المتابعون للأسواق اتجاهات أسعار الذهب خلال الساعات المقبلة، في ظل توقعات بمزيد من الصعود.

ووفق آخر تحديث لأسعار الذهب المعلنة رسميًا، تتراوح الأسعار بين الشراء والبيع بفروقات طفيفة، تعكس حذر المتعاملين من تحركات مفاجئة.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت الأسعار الرسمية المحدثة في السوق وفقًا لنشرات تسعير الذهب كالتالي:

أسعار الذهب اليوم عيار 24

بيع: 5554.25 جنيه

شراء: 5520 جنيه

سعر الذهب عيار 22

بيع: 5091.5 جنيه

شراء: 5060 جنيه

سعر الذهب عيار 21

بيع: 4860 جنيه

شراء: 4830 جنيه

سعر الذهب عيار 18

بيع: 4165.75 جنيه

شراء: 4140 جنيه

سعر الذهب عيار 14

بيع: 3240 جنيه

شراء: 3220 جنيه

سعر الذهب عيار 12

بيع: 2777.25 جنيه

شراء: 2760 جنيه

سعر الذهب عيار 9

بيع: 2082.75 جنيه

شراء: 2070 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب، فقد سجل اليوم الاثنين 16 يونيو 2025 ما يلي:

بيع: 38880 جنيه

شراء: 38640 جنيه

سعر أوقية الذهب عالميًا

أسعار الذهب على المستوى العالمي، فقد بلغت أوقية الذهب نحو:

بيع: 3392.03 دولار

شراء: 3391.74 دولار

الذهب إلى 5000 جنيه وربما 5500 قريبًا

توقع عدد من الخبراء في أسواق الذهب، أن التوجهات الحالية في السوق تدفع نحو مزيد من الصعود، موضحًا أن الأونصة العالمية مرشحة لتجاوز حاجز 3500 دولار، مما ينعكس على السعر المحلي لعيار 21، والذي قد يصل إلى 5000 جنيه خلال فترة قصيرة، بل وربما 5500 جنيه مع نهاية 2025 إذا استمرت الأزمات الدولية.

وأضاف الخبراء أن الشراء في الوقت الحالي لا يزال فرصة جيدة لتحقيق مكاسب، مشدين على ضرورة اتباع خطة في الشراء، حيث يُنصح بالشراء التدريجي عند التراجع ولو بجنيهات، و البيع في هذه الفترة لا يُنصح به أبدًا لأن الذهب في صعود متواصل.