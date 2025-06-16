مفاجأة في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 16-6-2025.

الذهب

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى4200 جنيهاً للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4900 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5600 جنيهاً للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 39200 جنيهاً.