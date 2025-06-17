مدبولي: اتفاقية التجارة الحرة مع صربيا تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متانة العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، مشيراً إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين تمثل خطوة مهمة نحو تعميق الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

مدبولي يبحث مع رئيس مجموعة فنادق عالمية التوسع في الغرف الفندقية لتلبية النمو السياحي مصطفى مدبولي يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة مدبولي يتابع مع الوزارات المعنية تطوير منظومة الري لزراعة قصب السكر

اتفاقية التجارة الحرة تمهد لمزيد من التعاون الثنائي بين القاهرة وبلغراد

وأوضح مدبولي، خلال لقاء مع الجانب الصربي، في مؤتمر صحفي أن القاهرة تتطلع إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعة، لا سيما مع قرب انعقاد مؤتمر رجال الأعمال المصري–الصربي، والذي من المتوقع أن يشكل منصة قوية لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وأشار إلى أن المحادثات تناولت أيضًا سبل التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، مع التركيز على زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق الصربية، باعتبار هذا القطاع من أبرز مجالات التعاون المشترك.

التركيز على الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى صربيا

كما استعرض رئيس الوزراء الفرص الاستثمارية الكبرى التي تتيحها مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة التي تفتح المجال أمام شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وفي السياق ذاته، أعلن مدبولي عن التوجه لزيادة وتيرة رحلات الطيران المباشرة بين مصر وصربيا، بهدف دعم السياحة وتعزيز التواصل بين شعبي البلدين.