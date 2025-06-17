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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إيران تعلن بدء مرحلة "أشد وأوسع": موجة جديدة من الصواريخ والطائرات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت وكالة أنباء إيرانية نقلًا عن الحرس الثوري، بأن موجة جديدة من الصواريخ "أشد قوة" أُطلقت مؤخرًا باتجاه أهداف إسرائيلية، في إطار التصعيد العسكري المتواصل منذ أيام.

قائد عسكري إيراني: الساعات القادمة ستكون "أعنف"

وكان قال قال قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن "الهجمات ضد إسرائيل ستشتد خلال الساعات القادمة"، مشيرًا إلى أن إيران بدأت باستخدام أسلحة متطورة لم تُستخدم في أي مواجهة سابقة.

استخدام طائرات مسيرة متطورة ضد أهداف استراتيجية

نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، أن "أنواعًا مختلفة من الطائرات المسيرة ذات قدرات تدميرية دقيقة استهدفت مواقع استراتيجية للكيان الصهيوني خلال الـ24 ساعة الماضية".

تزايد التهديدات وتوعد بمزيد من الهجمات

أضاف القادة العسكريون الإيرانيون أن العملية لم تنتهِ بعد، وأن موجات جديدة من المسيّرات والصواريخ قيد الإطلاق، ما ينذر بتصعيد أكبر قد يمتد إلى مناطق جديدة داخل العمق الإسرائيلي.

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