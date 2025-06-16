مداها 1500 كيلومتر.. الحرس الثوري الإيراني يعلن دخول طائرة شاهد 107 المسيرة الخدمة

أفاد إعلام إيراني، بأن الحرس الثوري أعلن دخول طائرة شاهد 107 المسيرة إلى الخدمة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال إعلام إيراني، إن مدى طائرة شاهد 107 المسيرة يتجاوز 1500 كيلومتر.



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن البرلمان الإيراني يبحث حالياً مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في ظل تصاعد طهران وتل أبيب.

وأكد بقائي، رغم ذلك، أن طهران ما زالت ترفض استخدام أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن إيران تعتبر الدول الداعمة لإسرائيل أو المبررة لهجماتها "شريكة في الجرائم" التي تُرتكب، على حد تعبيره.

