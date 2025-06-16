الحرس الثوري الإيراني يطالب سكان تل أبيب بمغادرة المدينة

طالب الحرس الثوري الإيراني، سكان تل أبيب بمغادرة المدينة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال الحرس الثوري الإيراني: “نعمل بقوة كبيرة لتدمير مواقع إطلاق الصواريخ في تل أبيب، ودرسنا كافة الاحتمالات وأعددنا أنفسنا لأي موقف في الحرب".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن البرلمان الإيراني يبحث حالياً مشروع قانون للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، في ظل تصاعد طهران وتل أبيب.

وأكد بقائي، رغم ذلك، أن طهران ما زالت ترفض استخدام أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن إيران تعتبر الدول الداعمة لإسرائيل أو المبررة لهجماتها "شريكة في الجرائم" التي تُرتكب، على حد تعبيره.

