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أضرار بمبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أضرار بمبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، بأن مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب تعرض لأضرار مادية طفيفة نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف العاصمة الإسرائيلية فجر اليوم، في إطار تصعيد جديد بين طهران وتل أبيب.

وأكد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في بيان صحفي، أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مبنى السفارة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بين العاملين.

 وأوضح أن "السفارة والقنصلية الأمريكيتين ستظلان مغلقتين اليوم كإجراء احترازي، ريثما يتم الانتهاء من تقييم الوضع الأمني بشكل كامل".

وكانت إيران قد أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه تل أبيب فجر اليوم، في هجوم وصف بأنه من الأعنف منذ بدء تبادل الضربات بين الجانبين قبل أيام، حيث استهدفت الصواريخ مواقع حيوية ومراكز أمنية داخل المدينة.

وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ، غير أن بعضها تمكن من اختراق الدفاعات، وأدى إلى أضرار مادية وسقوط عدد من القتلى والجرحى، من بينهم مدنيون.

وسُمعت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من تل أبيب، فيما لجأ آلاف السكان إلى الملاجئ وسط حالة من القلق والتوتر الأمني المتصاعد.

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