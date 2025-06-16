يائير لابيد يستجدي مساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل في الحرب ضد إيران

حث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الولايات المتحدة على التدخل في الحرب مع إيران، ومساعدة إسرائيل على ضرب مواقع شديدة التحصين مثل منشأة التخصيب النووي في فوردو.

إسرائيل تطلب مساعدة ترامب

وقال لابيد، رئيس حزب "يش عتيد"، إن القرار يعود للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أضاف: "هذا تهديد للعالم أجمع".

وأضاف لابيد لشبكة CNN، اليوم الاثنين: "أعتقد أن ذلك سيكون في مصلحة الجميع - المنطقة والعالم والولايات المتحدة، وبالطبع إسرائيل، نحن على ثقة بأن الرئيس ترامب سيتخذ القرار الصحيح".

وأضاف لابيد أن إسرائيل "ستضطر إلى الاستمرار حتى نتأكد من أن إيران لا تملك القدرة على أن تصبح تهديدًا نوويًا لشعب إسرائيل".

وكشفت شبكة CNN أمس الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.

العدوان الإسرائلي على إيران

شنّت إسرائيل ضرباتٍ شاملةً على العديد من المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى صواريخها الباليستية لكن منشأة فوردو شديدة التحصين، ومن المرجح أن تتطلب تدخلاً أمريكياً إذا كان هدف إسرائيل هو ضمان تدميرها.