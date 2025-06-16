وكالة إسنا تكشف حالة مستشار المرشد الإيراني بعد الهجمات الإسرائيلية

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي لم يمت وأنه يتلقى العلاج على يد فريق طبي في إيران.

بل وذكرت أن حالته مستقرة .

وكانت تقارير إعلامية إيرانية وأمريكية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى مقتل شمخاني في الموجة الأولى من الهجمات الإسرائيلية على إيران يوم الجمعة الماضية.

ونقلت الوكالة في منشور على حسابها بمنصة إكس (تويتر سابقا) عن رئيس الفريق الطبي المعالج لشمخاني قوله إنه تمت السيطرة على جزء كبير من إصابات شمخاني وحالته مستقرة نسبيًا منذ أمس.

ذكر الطبيب المعالج أنه نظرًا للمضاعفات الخطيرة الناجمة عن الانفجار (الذى استهدف مكان تواجد شمخاني)، والتي كانت في الغالب مضاعفات داخلية، لا يُمكن إصدار بيان قاطع حتى الآن، ولكن عملية العلاج أحرزت بعض التحسن.

يُعتبر علي شمخاني مستشار خامنئي أحد ركائز المؤسسة الأمنية الإيرانية.

شغل في عام 2013 منصب الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني وكان لاعبًا رئيسيًا في قطاع الأمن، حتى تعيينه مستشارًا للمرشد الأعلى في 22 مايو 2023.

وُلد علي شمخاني في عام 1955 في الأهواز. وهو ينحدر من عائلة عربية، مما جعل صعوده السياسي والعسكري أكثر أهمية.