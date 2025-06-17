الحرس الثوري يحذر الاسرائيليين ويطالبهم بمغادرة الأراضي المحتلة فورا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عبر المتحدث الرسمي، أن كل الأفراد داخل الأراضي الإسرائيلية يجب عليهم “المغادرة فورًا”، وذلك بعد إعلان إيران إطلاق موجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، تندرج ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، التي تهدف إلى توجيه ضربات مباشرة ضد محاور يُعتقد أنها مصدر الهجوم على أهداف إيرانية

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، إن العمليات “ستستمر حتى الفجر”، وإنها “مركبة وقادرة على تدمير العدو دون انقطاع”، لافتاً إلى استخدام مسيرات وصواريخ دقيقة تضرب تل أبيب وحيفا، مشددًا على أن “العدو لن يرى أمانًا حتى إعلان انسحاب كامل للمستوطنين والمدنيين”.

وسبق أن أصدرت إيران دعوات مماثلة للإخلاء أثناء موجات إطلاق سابقة، في رد فعل على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت موقع التلفزيون الرسمي والقاعدة التي انطلق منها الهجوم .

ويأتي هذا التحذير ضمن تصعيد عسكري غير مسبوق، تصفه طهران كـ”رد حاسم ومسبق” يرد على ضربات إسرائيلية استهدفت نطنز ومجمع هيئة الإذاعة والتلفزيون . ويُنظر إلى الدعوة بالإخلاء على أنها وسيلة لضمان خفض الخسائر في صفوف المدنيين أو على الأقل تحميل إسرائيل تبعات الخسائر المحتملة، وتعزيز الإطار القانوني والدعائي الإيراني تجاه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، تتزامن تصريحات الحرس الثوري مع تحذيرات إسرائيلية موجّهة إلى سكان طهران للمغادرة فورًا، ما يعكس المواجهة المباشرة على مستوى التهديدات العليا بين الطرفين

التصعيد يأتي في فترة شهدت فيها تفعيل أنظمة دفاعية متبادلة؛ حيث أُطلقت صفارات الإنذار على جانبي الحدود، بينما تمكنت إيران من إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأعلنت أنها أسقطت عددًا منها داخل سماء طهران .