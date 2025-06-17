قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دون التوقيع على البيان الختامي.. ترامب يغادر قمة مجموعة السبع في كندا
ماكرون: انسحاب ترامب من قمة السبع "إيجابي" من أجل دفع وقف إطلاق النار
حكم صلاة الإمام بالقراءات الشاذة.. دار الإفتاء تجيب
ماذا تقدم هوندا HR-V موديل 2025.. وكم سعرها في السوق السعودي؟
إيران تعلن استهداف القاعدة التي انطلق منها القصف على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون
مفاعل نطنز وقواعد أهواز .. إسرائيل تنفّذ ضربات جوية لمواقع حسّاسة داخل إيران
الحرس الثوري يحذر الاسرائيليين ويطالبهم بمغادرة الأراضي المحتلة فورا
بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X
ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي بعد تصريحات ترامب بإخلاء طهران
مقتل موظفة تعمل في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إثر الهجوم الإسرائيلي | فيديو
دعاء الحفظ والمذاكرة للطلاب في الامتحانات.. يسهل الصعب ويسرع الفهم
مواعيد غلق المحلات رسميا في صيف 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يحذر الاسرائيليين ويطالبهم بمغادرة الأراضي المحتلة فورا

نيران صواريخ ايران تحرق اسرائيل
نيران صواريخ ايران تحرق اسرائيل
القسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عبر المتحدث الرسمي، أن كل الأفراد داخل الأراضي الإسرائيلية يجب عليهم “المغادرة فورًا”، وذلك بعد إعلان إيران إطلاق موجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، تندرج ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، التي تهدف إلى توجيه ضربات مباشرة ضد محاور يُعتقد أنها مصدر الهجوم على أهداف إيرانية

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، إن العمليات “ستستمر حتى الفجر”، وإنها “مركبة وقادرة على تدمير العدو دون انقطاع”، لافتاً إلى استخدام مسيرات وصواريخ دقيقة تضرب تل أبيب وحيفا، مشددًا على أن “العدو لن يرى أمانًا حتى إعلان انسحاب كامل للمستوطنين والمدنيين”.

 وسبق أن أصدرت إيران دعوات مماثلة للإخلاء أثناء موجات إطلاق سابقة، في رد فعل على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت موقع التلفزيون الرسمي والقاعدة التي انطلق منها الهجوم .

ويأتي هذا التحذير ضمن تصعيد عسكري غير مسبوق، تصفه طهران كـ”رد حاسم ومسبق” يرد على ضربات إسرائيلية استهدفت نطنز ومجمع هيئة الإذاعة والتلفزيون . ويُنظر إلى الدعوة بالإخلاء على أنها وسيلة لضمان خفض الخسائر في صفوف المدنيين أو على الأقل تحميل إسرائيل تبعات الخسائر المحتملة، وتعزيز الإطار القانوني والدعائي الإيراني تجاه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، تتزامن تصريحات الحرس الثوري مع تحذيرات إسرائيلية موجّهة إلى سكان طهران للمغادرة فورًا، ما يعكس المواجهة المباشرة على مستوى التهديدات العليا بين الطرفين 

التصعيد يأتي في فترة شهدت فيها تفعيل أنظمة دفاعية متبادلة؛ حيث أُطلقت صفارات الإنذار على جانبي الحدود، بينما تمكنت إيران من إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأعلنت أنها أسقطت عددًا منها داخل سماء طهران .

الحرس الثوري الإيراني الوعد الصادق 3 تل أبيب حيفا مسيرات وصواريخ إيران ضربات إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع بقيمة 800 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب ينهار وعيار 21 مفاجأة

محافظ القاهرة

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

شاهد..الأسطورة ليونيل ميسي يحمل شعار النادي الأهلي

ميسي يقلب السوشيال ميديا بصورة عن الأهلي.. إيه الموضوع

رسميًا.. رسوم السحب من الـATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير

رسميًا.. رسوم السحب من الـATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير

أرشيفية

لماذا تهاجم إيران إسرائيل ليلاً فقط؟.. تقرير عبري يكشف السبب

الطلاب

132 طالبًا.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة بعد وصول عيار 21 إلى 5000 جنيه

أسعار الذهب اليوم.. مفاجأة بعد وصول عيار 21 إلى 5000 جنيه

ترشيحاتنا

خدام وشباب ايبارشية ميسساجا

سيمبوزيوم عن نيقية لخدام وشباب إيبارشية مسيساجا

سفير مصر لدى برلين السفير الدكتور محمد البدري

سفير مصر ببرلين يبحث مع رئيس وزراء ولاية ساكسوني انهالت تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين

الأنبا باخوميوس

تجليس نيافة الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري.. صور

بالصور

بعد الإعلان عن تصنيعها محليا.. تعرف على سعر ومواصفات سيارة سيتروين C4X

المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X
المواصفات الفنية للسيارة سيتروين C4X

نشرة المرآة والمنوعات| منة فضالي تشعل السوشيال بفستان جرئ .. إصابة مفاجئة تبعد نور الشربيني عن بطولة العظماء الثمانية .. مشروب يرطب الجسم ويرفع معدل الحرق

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع؟

جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟
جلده مختلف لكنه جميل.. كيف أُهيئ طفلي المصاب بالبهاق لمواجهة المجتمع والتنمر بشجاعة؟

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة.. تعزز الذاكرة والتركيز في موسم الامتحانات

أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة
أفضل سناكس لطلاب الثانوية العامة

فيديو

والد ضحية بولاق الدكرور

صاحبه ضيعه.. والد جامع الكانزات بالجيزة: ضحكوا عليا وقالولي خـبطته عربية| فيديو

الحجاب والوسط الفني

أزمة الوسط الفني مع الحجاب؟.. عبير الشرقاوي تحكي تجربتها بكل صراحة

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد