ترامب: على جميع الإيرانيين إخلاء طهران فورا

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة، دعا فيه إلى “إخلاء الجميع فوراً من طهران” مع تصاعد حدة التوترات بعدما أمهل إيران مهلة للتوصل إلى تسوية نووية، مطالباً أن تظل طهران فارغة من المدنيين تحسباً لهجوم إسرائيلي أو تصعيد عنيف محتمل.

جاء التحذير في ظلّ تحضيرات مكثّفة على الأرض، تمثلت في سحب بعض موظفي السفارات الأمريكية واعتماد إجراءات أمنية إضافية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى نقل عائلات أفراد الجيش الأمريكي إلى خارج المنطقة .

وجاء تصريح ترامب بعد تقارير أظهرت استعدادية إسرائيل لتنفيذ ضربات جوية استباقية ضد منشآت نووية إيرانية، من دون الحاجة إلى مشاركة مباشرة من واشنطن، وهي خطط وصفها الرئيس الأمريكي بأنها “قد تحدث في أي لحظة”.

وبينما شدّد ترامب على أن هدفه الأساسي هو تسوية دبلوماسية، أشار إلى أن “عدم إخلاء المدنيين من طهران قد يؤدي إلى كارثة إنسانية” حال وقوع صدام عسكري كبير، وفقا لـ وول ستريت جورنال.

وارتبط الإنجاز العسكري المحتمل بردود فعل إيرانية قوية قد تستهدف ليس فقط مصالح إسرائيل، بل أيضاً الأهداف الأمريكية في المنطقة.

وسجلت أنظمة الدفاع الأمريكية والإسرائيلية تدخلًا لتدمير صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه إسرائيل، وذلك في ظل توسيع نطاق الردع الأمريكي بإرسال طائرات تزويد بالوقود، وحاملة الطائرات “نيميتز” إلى المنطقة.

كما شهدت المنطقة نقل السفن البحرية وتفعيل أنظمة دفاع جوي من طراز باتريوت وثاد - THAAD .

الخيار الدبلوماسي لا يزال مطروحاً، إذ تمّت دعوة إيران لاستئناف المفاوضات النووية ضمن جولات جديدة في سلطنة عُمان، مع وساطة خليجية تهدف إلى خفض التصعيد مقابل مرونة نووية من طهران .

ومع ذلك، تُشكل تصريحات ترامب بشأن إخلاء طهران وتوجيهه شعبها إلى مغادرة العاصمة علامة واضحة على اعتقاده بوجود خطر عسكري جدي على وشك الانبثاق.