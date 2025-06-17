ترامب يحذّر: "إيران لن تفوز" والتهدئة الفورية أفضل خيار قبل فوات الأوان

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً شديد اللهجة لطهران، مؤكداً أنّها «لن تفوز» في الحرب الدائرة ضد إسرائيل، ومؤكّداً أنّ الوقت حان لاستئناف المفاوضات «على وجه السرعة قبل فوات الأوان».

وأوضح ترامب في جلسة صحفية خلال قمة دول مجموعة السبع في كنااناسكيس بكندا، أنه منح إيران مهلة 60 يوماً خلال الربيع الجاري للوصول إلى اتفاق نووي، لكنها انتهت دون نتائج، ما دفع إلى تحرك عسكري إسرائيلي شنّ ضربات على أهداف إيرانية استراتيجية .

وقال ترامب: «أعتقد أنّ إيران لا تربح هذه الحرب، ويجب أن تتحدث، وينبغي أن تتحدث على الفور، قبل فوات الأوان»، في تلميح إلى ضرورة استئناف المحادثات دون تأخير .

وأضاف أن طهران تُظهر استعداداً للدخول في حوار مشروط بوقف إسرائيل لهجماتها، بما يسمح بإحياء المفاوضات النووية التي تقودها دول خليجية كوساطة، أبرزها سلطنة عُمان وقطر والإمارات .

وشهدت الأيام الماضية تصعيداً متبادلاً بين إسرائيل وإيران، شمل غارات إسرائيلية استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية إيرانية، وردّت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة تجاه الأراضي الإسرائيلية، أسفر عن مئات القتلى من المدنيين في كلا الجانبين حسب مصادر متضاربة، بينما ذكرت تقارير أن على الأقل 224 قتيلاً في إيران و24 في إسرائيل .

وفي السياق نفسه، يحاول القادة الأوروبيون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا دعم جهود الوساطة بدفع طهران وإسرائيل نحو وقف إطلاق النار وفتح قنوات دبلوماسية، وسط تحفظ أميركي تعلّق بشرط واضح: وقف طهران إثرله تخصيب اليورانيوم بالكامل. بينما يُصرّ بعض الأعضاء الغربيين على إدراج بند وقف إطلاق النار في أي بيان رسمي مشترك، وهو ما عارضه ترامب .

من ناحية طهران، أبدى مسؤولون إيرانيون، بقيادة نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، استعداداً مرناً للمفاوضات حول الملف النووي، شرط رفع الضغط العسكري ووقف الغارات الإسرائيلية. كما شددوا على أنّهم «لن يتفاوضوا وهم تحت القصف»، وأن ceasing attacks هو المدخل الأساسي لأي محادثات سلام .

واستنفرت الولايات المتحدة قدراتها العسكرية بإرسال حاملة طائرات «نيIMITZ» وطائرات تزويد بالوقود إلى المنطقة، في تأكيد ضمني على أنها تترك الأمر بيد ترامب للمناورة ما بين الضغط العسكري والدبلوماسي، وفقا لجيروزاليم بوست.

وفي المحصلة، يقدم ترامب موقفاً متناقضاً: إذ يدعم الضربات الإسرائيلية بينما يدعو طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان، في إطار حملة «الضغط الأقصى» التي يكرّس لها سياساته ضد إيران، والتي بدأت منذ فبراير الماضي تجسيداً لرفضه لعودة الاتفاق النووي القديم، وركّزت على تصعيد العقوبات فيما أطلق العنان لخيارات عسكرية مساندة لإسرائيل .

لكن التوازن الإقليمي الآن هشٌ، إذ إن أي مزيد من التصعيد قد يؤدي إلى دوامة عنف مفتوحة، لذلك تبدو الدعوة الحالية للمحادثات شرطاً ضرورياً لتفادي انهيار شامل في المنطقة، وفق الصورة التي رسمها ترامب بنفسه. ومع ذلك، فإن الإصرار الإيراني على أن يتوقف القصف أولاً قبل الجلوس مع الأميركيين يشكل حجر الزاوية لأي مفاوضات مستقبلية.