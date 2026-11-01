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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بحضور مدبولي.. مصر توقع اتفاق تمويل بقيمة مليار دولار مع البنك الدولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

وقع اليوم "الأحد"، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتفاق تمويل مع البنك الدولي في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، التابع لبرنامج "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها"، وذلك بحضور د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.

وألقى وزير الخارجية كلمة أثناء مراسم التوقيع، أكد خلالها أن الاتفاق يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وأكد وزير الخارجية أن الاتفاق يعكس ما تحقق من تقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، خاصة في مجالات توسيع مشاركة القطاع الخاص وإزالة المعوقات أمام الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، ويدعم استدامة النمو والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو ٢٠٢٦ على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي في إطار البرنامج، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق مستهدفات التنمية، وفي كفاءة السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال. 

ويمثل هذا التمويل الشريحة الثانية ضمن سلسلة من ثلاث تمويلات لسياسات التنمية يقدمها البنك الدولي لمصر بشروط ميسرة، دعما لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأولويات التنمية الوطنية، ويرتكز البرنامج على محاور رئيسية، تشمل تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة واستدامتها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي الوليد العتباني المدير الإقليمي للبنك الدولي اتفاق تمويل البنك الدولي

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