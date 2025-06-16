إسرائيل انخدعت وضربتها.. إيران: صنعنا أهدافا عسكرية مزيفة للتمويه

نجحت الدولة الإيرانية خلال سجال تطورات المعارك العسكرية الجوية التي تشنها إسرائيل ضدها، في إسقاط طائرتين إسرائيليتين من طراز إف 35، والتي يبلغ تكلفة الواحدة منها 100 مليون دولار، مع تضارب الأنباء عن إسقاط طائرة ثالثة.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قاعدة تبريز العسكرية الجوية الإيرانية معلنا تدمير طائرتين إيرانيتين من طراز إف 16.

وفجر الإعلام الإيراني مفاجأة، بحسب قناة “برس تي في”، بأن الطائرتين التي تم استهدافهما من قبل إسرائيل كانتا أهدافا عسكرية مزيفة، في استراتيجية إيرانية بمواجهة الحرب الإسرائيلية عبر التمويه.

وتوعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في وقت سابق، اليوم، إسرائيل، بأإن الرد الإيراني القادم سيكون أكثر إيلاما، وأبعد من كل ما جرى؛ حال استمرار إسرائيل في هجماتها.

وشنت إسرائيل هجوما كبيرا على التلفزيون الإيراني صباح اليوم، متسببة بمقتل بعض الصحفيين الإيرانيين، في جريمة إرهابية إسرائيلية ضد طهران.