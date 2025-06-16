الحرس الثوري يجدد تحذيره لسكان تل أبيب بالمغادرة فورا

جدد الحرس الثوري الإيراني اليوم الإثنين تحذيره للشعب الإسرائيلي بمغادرة تل أبيب فورا حسب وسائل إعلام إيرانية.

وكان حذر بالأمس الأحد المتحدث باسم الجيش الإيراني المدنيين في إسرائيل من استخدام نتنياهو لهم كدروع بشرية،والتضحية بهم بالحرب التي شنها ضد إيران وأضاف الجيش الإيراني بإن الملاجئ لن تحميهم،وإن مجرم الحرب نتنياهو هو المسؤول عن تبعات الحرب الحالية.

وفي وقت سابق عقب قيام إسرائيل باغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي توعد قائد الحرس الثوري الجديد اللواء محمد باكبور بفتح أبواب الجحيم على إسرائيل لتنفيذ الرد الإنتقامي الإيراني على العدوان الإسرائيلي بينما دعا الرئيس الأمريكي ترامب إلى التهدئة بين طرفي الصراع وثمن جهود الرئيس الروسي بوتين للوساطة بين الطرفين لاحتواء الصراع بالمنطقة.

وعقب إندلاع الحرب الإسرائيلية ضد إيران فكر جزء من الشعب الإسرائيلي بالمغادرة بينما قامت سُلطة نتنياهو بإخلاء المطارات الإسرائيلية من أسطول الطائرات وترحيلها لليونان وقبرص وكذلك إخلاء الموانئ الإسرائيلية من سفن السفر للخارج لمنع اليهود مزدوجي الجنسية من السفر للخارج،وعودتهم لأوطانهم الأصلية.