أوليسيه ونوير يشاركان في المران الأخير لبايرن ميونيخ قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

تلقى نادي بايرن ميونيخ الألماني أنباء إيجابية بشأن الحالة البدنية للاعبيه، قبل مواجهته المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا، بعدما شارك كل من مايكل أوليسيه ومانويل نوير في الحصة التدريبية الجماعية الأخيرة للفريق، وذلك وفقا لموقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية اليوم /الإثنين/.
وشارك أوليسيه في المران واضعاً ضمادة واقية حول ركبته اليمنى، في مؤشر إيجابي على تعافيه من الإصابة، ما يعزز فرص لحاقه بالمواجهة المرتقبة.
ومن جانبه، شارك مانويل نوير، قائد بايرن ميونيخ وحارس مرماه، أيضاً في الاستعدادات الأخيرة للمباراة، بعدما غاب عن الملاعب بسبب تهيّج في أوتار القدم.
وتمثل عودة الثنائي إلى التدريبات الجماعية دفعة مهمة للفريق البافاري قبل المواجهة الأوروبية المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد.