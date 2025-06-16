عمرو أديب: إيران معندهاش غير صواريخ واسرائيل تصرف في اليوم مليار دولار إلا ربع

كشف الإعلامي عمرو أديب، آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، مشيراً إلى أن هناك سؤال بشأن الى مدى تستمر الحرب.



وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الإثنين، أن ايران معندهاش غير صواريخ ولا يبقى لديهم غير الصواريخ، وإيران استطاعت ان توجع اسرائيل وحققت دمار شمال.

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن اسرائيل تصرف في اليوم ما لا يقل عن مليار دولار الا ربع وده كل يوم في شكل تكلفة مباشر وهذا الامر غير التكلفة غير المباشرة وبلاضافة لتوقف الحياة والاقتصاد والسياحة.

واكمل الاعلامي عمرو أديب، أن الخسائر الإيرانية أكبر من الخسائر الإسرائيلية، لافتا إلى أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتحدث عن رغبة ايران في المفاوضات.