132 طالبًا.. ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن عدد الطلاب الأوائل بالشهادة الإعدادية العامة بالقاهرة لهذا العام بلغ ١٣٢طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية بمجموع ٢٨٠ درجة ، وتصدّرت إدارات حلوان ، وروض الفرج ، والقاهرة الجديدة نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة.

وكان محافظ القاهرة قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٧% ، حيث بلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان طالب وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ .

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس .

يذكر أن مجموع طلاب التربية الخاصة( صم وضعاف سمع ) من ٣٠٠ درجة لوجود مواد عملى ونظرى منها مادة علم أصول الصناعة (مادة عملية) تأهلهم لدبلوم الصم .