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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية وعميد كلية التعليم المستمر يتفقدان معرضي " أيادي مصر " وخريجات منحة AUC SHE Can

معرض أيادي مصر
معرض أيادي مصر
ايمان البكش

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مساء اليوم معرض منصة " أيادي مصر " للحرف والمنتجات التراثية واليدوية ومعرض خريجات منحة AUC SHE Can التابع لكلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية، حيث تم تنظيمها بمقر الجامعة الأمريكية بالتحرير على هامش مؤتمر كلية التعليم المستمر (هي تستطيعSHE can  ).  

جاء ذلك بحضور الدكتور  محمود علام عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية والدكتورة دعاء سالم رئيس وحدة التوعية والشراكات بالكلية وعدد من قيادات الجامعة والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة  للتعاون الدولى  والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والدكتورة نجلاء العادلى المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولى والاتفاقيات بالوزارة وعدد من قيادات الكلية.

معرض أيادي مصر 

وحرصت وزيرة التنمية المحلية متابعة المنتجات الموجودة  فى معرض " أيادي مصر" والذي يضم  10 عارضين من محافظات سوهاج ، قنا ، بني سويف ، أسيوط لعرض الحرف المتميزة  مثل (نسيج ، تلي ، فركا ، كروشيه وخزف ، اميجرومى وجلود ، الرمان ، العسل الاسود ، نباتات طيبة وعطرية).

كما تفقدت الدكتورة منال عوض والدكتور محمود علام  معرض خريجات منحة AUC SHE Can والذي تضمن عرض لمنتجات وأفكار الفتيات المستفيدات من المنحة ونماذج من مشروعاتهم سواء في المجالات التقنية والتكنولوجية والتعليمية  ومنتجات يدوية وفنية وخشبية و غذائية .  

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة علي دعم صغار الحرفيين والمنتجين في مختلف المحافظات لتسويق منتجاتهم التراثية من خلال فتح أسواق جديدة لهم والمشاركة في المعارض داخل وخارج مصر والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة فى جميع المحافظات .

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجودة المنتجات المعروضة ضمن معرض " أيادي مصر " والتي تتنوع في مختلف المنتجات ، كما أشادت الدكتورة منال عوض بمشروعات وأفكار الفتيات المشاركات في منحة كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية والتي تنوعت من حيث تخصصات المستفيدات وقطاعات ومجالات المشروعات والمنتجات الخاصة بهن ، كما وجهت الوزيرة الدعوة لهن للمشاركة والانضمام فب منصة " أيادي مصر" .

وخلال تفقد د.منال عوض لمعرض " أيادي مصر "  قدم عدد من العارضين الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي جهود الوزارة في  توفير المعارض الداخلية بالمحافظات وكذا المعارض التي تشرف عليها مختلف الوزارات بالحكومة  ، كما طلبوا من وزيرة التنمية المحلية دعمهم في زيادة المشاركة في المعارض الخارجية ودعم فرص تصدير منتجاتهم للخارج .

التنمية المحلية منال عوض أيادي مصر الجامعة الأمريكية

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