ودّعي السوس للأبد.. طرق فعالة وآمنة لحماية البقوليات من التلف في الصيف

كشفت توصيات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) عن طرق فعالة وآمنة للتخلص من هذه الآفة المزعجة، والحفاظ على جودة العدس، الفاصوليا، الحمص، وغيرها من البقوليات لفترات طويلة، ووفقا لما نشر في موقع FoodSafety، وتضمنت النصائح ما يلي:

ـ التجميد للقضاء على البيض:

ينصح بتجميد البقوليات بعد الشراء مباشرة لمدة من 4 إلى 7 أيام، لقتل أي بيض أو يرقات غير مرئية للسوس.

ـ التحميص الخفيف:

يمكن تسخين البقوليات في فرن على درجة حرارة 60 إلى 70 مئوية لمدة 15 دقيقة، ما يساعد على قتل السوس دون التأثير على الطعم أو الفوائد الغذائية.

طرق فعالة للتخلص من السوس داخل البقوليات في الصيف

ـ التخزين في أوعية محكمة الغلق:

ينبغي حفظ البقوليات في برطمانات زجاجية أو بلاستيكية محكمة الإغلاق، لمنع دخول الهواء والرطوبة، وهي بيئة لا يستطيع السوس العيش فيها.

ـ استخدام أوراق الغار أو القرنفل:

توضع ورقة غار أو بعض حبات القرنفل داخل وعاء البقوليات، حيث تعمل كرادع طبيعي يمنع اقتراب السوس بسبب رائحتهما القوية.

طرق فعالة للتخلص من السوس داخل البقوليات في الصيف

ـ إضافة أكياس السيليكا أو الأرز الجاف:

يمكن وضع كيس صغير من السيليكا جيل أو قطعة قماش تحتوي على أرز جاف داخل العلبة لامتصاص الرطوبة الزائدة، التي تساعد على نمو الحشرات.

ـ التخزين في أماكن باردة ومظلمة:

الابتعاد عن الأماكن الحارة أو المعرضة لأشعة الشمس المباشرة، وتخزين البقوليات في أماكن جافة ومظللة يساعد على منع تكاثر السوس.