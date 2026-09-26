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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادى سينما أوبرا الإسكندرية يعرض الفيلم المصرى العالمى "الماعز"

فيلم الماعز
فيلم الماعز
محمد سعيد

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ضمن فعاليات برنامج نادى سينما أوبرا الأسكندرية ،وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح الفيلم المصرى العالمى "الماعز" تأليف وإخراج إيلاريا بوريللى.

يأتي ذلك فى إطار نشاطها الثقافى والفكرى تحت إشراف رشا الفقي، وذلك فى السابعة مساء الإثنين 28 سبتمبر على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" ويعقبه ندوة للمناقشة تستضيف المنتجين إسلام الدخاخنى وأحمد الدخاخنى ويديرها الناقد السينمائى أحمد عسر . 

فيلم الماعز

الفيلم بطولة ميرا سورفينو، جون سافاج، عمرو سعد، سيد رجب، مايا طلام، نيللى كريم، جاسيكا حسام، ألما فريدى وتدور أحداثه فى إطار درامى حول إجبار الفتاة هادية البالغة من العمر 11 عاماً على الزواج من رجل مسن، فتقرر الهرب وتنطلق عبر الصحراء بصحبة ماعز بحثا عن بداية جديدة بعيداً عن متاعب قريتها . 

جدير بالذكر أن الفيلم حصل على عدد من الجوائز أبرزها أفضل قصة بمهرجان السويد الدولى لسنة 2023، أفضل فيلم عن المرأة فى مهرجان البعد الرابع للأفلام المستقلة، أفضل إخراج فى مهرجان Indo الفرنسى السينمائى الدولى لعام 2023، وفى عام 2024 فاز بأفضل عرض لمهرجان Female Eye Film Festival، وأفضل إخراج فى مهرجان تورنتو الدولى لأفلام المرأة لعام 2024، وجائزة أفضل فيلم مستقل فى مهرجان ميامى السينمائى للمرأة لعام 2024، وفى نفس العام فاز بجائزتى أفضل تصوير سينمائى، وأفضل ممثلة من جوائز طوكيو السينمائية وغيرها .

الأوبرا دار الأوبرا دار الأوبرا المصرية رضا الوكيل الدكتور رضا الوكيل أوبرا الأسكندرية

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