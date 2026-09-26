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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نورهان شعيب تكشف مفاجأة لقائها بابنة باسم سمرة بعد سنوات: «خريجة معهد سينما»

نورهان شعيب وفرح باسم سمرة
نورهان شعيب وفرح باسم سمرة
يمنى عبد الظاهر


 

كشفت الفنانة نورهان شعيب عن تفاصيل اللقاء المفاجئ الذي جمعها بفرح، ابنة الفنان باسم سمرة، خلال فعاليات افتتاح مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، معربة عن سعادتها برؤيتها مجددًا بعد سنوات طويلة من آخر لقاء بينهما، حين كانت فرح لا تزال طفلة

وكتبت نورهان عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»: «القمراية دى تبقى فرح باسم سمرة.. لما شفتها امبارح صدفة فى افتتاح مهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرأة، اللى كان جميل جدا جدا بالمناسبة، مكنتش مصدقة نفسى لأن اخر مرة شفتها كان عندها 8 سنين تقريبا، وهى دلوقتى الله اكبر خريجة معهد سينما ».


وأضافت: «ربنا يسعد كل البنات ويرزق مامتها برها هى واختها القمر اللى دلوقتى فى تانية سياسة واقتصادأ ! حلى حاجة فى الدنيا البنات».

يذكر أن أقيم مساء أمس الجمعة حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة، بمسرح السامر بالعجوزة، وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية سالى سعيد ومصطفى محمد المدير التنفيذى للمهرجان.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان فتحى عبد الوهاب، والفنان شيكو، والفنان أحمد السلكاوى والمخرج أحمد فؤاد، والفنان أحمد عيد، والفنانة سماء إبراهيم، الفنانة دنيا سامى، الفنانة آيتن عامر، والفنان أحمد مالك، والفنانة رنا رئيس والفنانة نورهان شعيب والفنانة فاطمة الكاشف، والفنان أحمد شاهين والفنان عبد المنعم رياض والفنانة الكبيرة عواطف حلمى.

وخلال حفل الافتتاح تم عرض فيلم عن مسيرة الفنانة الراحلة سناء جميل، التى تحمل الدورة الرابعة اسمها، احتفاءً بمسيرتها الفنية وما قدمته للمسرح والسينما والتلفزيون.



 

الفنانة نورهان شعيب ابنة الفنان باسم سمرة مهرجان إيزيس الدولي فرح باسم سمرة السامر بالعجوزة ومصطفى محمد شيكو فتحى عبد الوهاب

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