الفنان أحمد فريد يطلب الدعاء بعد تعرضه لوعكة صحية

أثار الفنان أحمد فريد قلق جمهوره خلال الساعات الماضية، بعدما كشف عن تعرضه لوعكة صحية، طالبًا من متابعيه الدعاء له بالشفاء، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتب أحمد فريد عبر «إنستجرام»: «يارب أنت الشافى اشفينى واشفى كل مريض يارب العالمين، الحمدلله»

على الصعيد الفني، يواصل أحمد فريد نشاطه الغنائي خلال الفترة الأخيرة، حيث طرح عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية أحدث أعماله بعنوان «ترجع إيه»، والتي حققت مئات الآلاف من المشاهدات خلال أسبوعين فقط من طرحها، لتأتي بعد النجاح الذي حققته أغنيته السابقة «زعلان»، التي تجاوزت حاجز المليون مشاهدة في وقت قصير.