محافظ المنيا يشهد احتفالات اليوم العالمي للسياحة.. ويتابع فعاليات شارع الفن

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة على كورنيش النيل، تحت شعار هذا العام «الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة»، بحضور الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وماريان ماهر مدير هيئة تنشيط السياحة، ورحاب توفيق، مدير فرع ثقافة المنيا، والدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، وشيماء نعمان مسؤول وحدة أيادي مصر بالمحافظة، وسط أجواء احتفالية تستعرض المقومات السياحية والثقافية والفنية التي تزخر بها المحافظة.

وأكد اللواء كدواني أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة يمثل فرصة لإبراز ما تمتلكه المنيا من مقومات سياحية وأثرية وثقافية متنوعة، والتعريف بها بصورة تليق بمكانتها السياحية والتاريخية، مشيرًا إلى أهمية دعم الفعاليات والمبادرات التي تتيح لأبناء المنيا عرض مواهبهم ومنتجاتهم، وتعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتراث المحافظة وهويتها.

وتضمنت الفعاليات عددًا من المعارض المتنوعة، شملت المنتجات والمشغولات اليدوية، والكتب والبطاقات السياحية والمطويات التعريفية بأهم المقومات والمعالم السياحية بالمنيا، إلى جانب منتجات ومشغولات وحدة «أيادي مصر»، بما يعكس تنوع الحرف والمنتجات التراثية التي تتميز بها المحافظة.

كما تابع المحافظ فعاليات وورش عمل «شارع الفن»، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة المنيا، والتي تضمنت معرضًا فنيًا للوحات وإبداعات شبابية بمشاركة عدد من أبناء المنيا، إلى جانب فقرات غنائية قدمتها فرقة كورال الثقافة بقيادة المايسترو عصام الشاذلي، في أجواء جمعت بين الفن والتراث والتعريف بالهوية المصرية.