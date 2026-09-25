ضمن خطة إحلال وتجديد المساجد.. محافظ المنيا يعلن افتتاح مسجد سيف النصر بمغاغة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح مسجد سيف النصر بعزبة سيف النصر التابعة لقرية ميانة بمركز مغاغة، ضمن خطة إحلال وتجديد ورفع كفاءة المساجد، بما يسهم في توفير بيئة لائقة لأداء الشعائر الدينية وخدمة أهالي القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار اللواء كدواني إلى أهمية المساجد في نشر قيم الاعتدال والوسطية وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، إلى جانب دورها في ترسيخ القيم الأخلاقية وبناء الإنسان، مؤكدًا استمرار التنسيق مع وزارة الأوقاف والأجهزة المعنية لمتابعة تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المساجد بمختلف مراكز المحافظة، وفق أعلى معايير الجودة وبما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ المنيا أن أعمال إحلال وتجديد المساجد تعكس اهتمام الدولة بعمارة بيوت الله وتطويرها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف القرى والمراكز، بما يوفر دور عبادة تليق بأبناء المحافظة، وتدعم دورها في خدمة المجتمع ونشر قيم الوسطية والاعتدال.