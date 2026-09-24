انطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا بالمنيا.. السبت المقبل

اسقبلت جامعة المنيا، اليوم، شعلة «أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر» في محطتها الأخيرة، استعدادًا لإشعالها خلال مراسم افتتاح فعاليات الأسبوع، الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، تحت شعار «من قلب الصعيد.. نبدع».

وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وبمشاركة من الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد العليا، بالتزامن مع احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

وجاء وصول الشعلة إلى جامعة المنيا في أجواء احتفالية، بمشاركة وفود وعشائر الجوالة والجوالات بالجامعات المصرية، إيذانًا باكتمال مسيرتها التي انطلقت في 11 أغسطس الماضي، وجابت خلالها عددًا من الجامعات والمحافظات المصرية، وصولًا إلى محطتها الأخيرة بجامعة المنيا، استعدادًا لإشعالها خلال فعاليات الافتتاح، إيذانًا بانطلاق أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الرابع عشر.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن جولة شعلة الأسبوع تمثل رسالة رمزية تعكس وحدة شباب الجامعات المصرية وتنوعهم، حيث انطلقت مسيرتها من جامعة سوهاج، لتواصل طريقها عبر جامعات صعيد مصر، ثم تتجه شمالًا إلى جامعات الوجه البحري والدلتا والقناة وسيناء، وصولًا إلى جامعات العاصمة والإسكندرية والوادي الجديد، إلى جانب الجامعات الأهلية والخاصة بمحافظة المنيا، قبل أن تصل إلى محطتها الأخيرة بجامعة المنيا.

وشهدت جامعة المنيا استقبال الشعلة بمشاركة وفود الجوالة والجوالات المشاركة في فعاليات الأسبوع، حيث جابت الشعلة عددًا من أرجاء الجامعة، وسط أجواء احتفالية عكست حالة الاستعداد والترقب لانطلاق فعاليات الحدث الشبابي الذي يجمع طلاب الجامعات المصرية والمعاهد العليا في رحاب جامعة المنيا.

وضم وفد جامعة المنيا المشارك في مسيرة الشعلة، والذي جرى تنظيمه من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، بإشراف وليد عبد القوي، المدير العام للإدارة، ومحسن سيد رمضان، مسؤول اتصال الجامعات، والدكتور حسام عبد الرحيم منسق الأنشطة الطلابية، وقام بحمل الشعلة الدكتور محمد خلف الله، المدرس بكلية علوم الرياضة وحامل الشعلة، إلى جانب الطالبين عاصم محمد بكري حسين وشوكت عاشور، من كلية علوم الرياضة.

وفي إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الأسبوع، بدأت جامعة المنيا استقبال وفود وعشائر الجوالة والجوالات للجامعات المصرية والمعاهد العليا المشاركة، حيث جرى تسكين الوفود بالمخيمات الفرعية وفقًا لعملية القرعة، بإجمالي 25 جامعة مشاركة، بالتزامن مع بدء أعمال تجهيز المخيمات لاستقبال الطلاب المشاركين وإطلاق صفارة بدء فعاليات الجوالة.

